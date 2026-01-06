晚安小雞出獄後恐被柬埔寨「送中」 外交部：促請遣送返台

「晚安小雞」與「阿鬧」因自導自演宣稱遭囚，真相曝光後被當局逮捕入獄，如今傳出2人刑期僅剩下40多天就會期滿獲釋。（翻攝自柬中時報）

網紅「晚安小雞」與「阿鬧」因自導自演宣稱遭囚，真相曝光後被當局逮捕入獄，如今傳出2人刑期僅剩下40多天就會期滿獲釋，不過傳出2人未來恐被遣送中國。對此，我國外交部表示，將促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

「晚安小雞」陳能釧於2024年2月12日與同夥「阿鬧」在網路直播中，謊稱遭到毆打，並於次日在西港一處地點偽造追逐與求救場景，警方調查後確認為自導自演，兩人謊稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，真相曝光後遭當地警方逮捕入獄，目前仍在柬埔寨服刑。

廣告 廣告

據《柬中時報》報導，「晚安小雞」與「阿鬧」因自導自演造成恐慌而被當局逮捕，西港初級法院認定構成煽動製造社會恐慌、擾亂公共秩序罪，各判處2年有期徒刑。西港監獄局指出，正在柬埔寨服刑的兩人將於40多天後刑滿獲釋，屆時依法被驅逐出境。

蕭光偉指出，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。（翻攝自YouTube@外交部）

對此，我國外交部發言人蕭光偉今（6日）於例行記者會表示，因本案已由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法與行政處置，也是由柬埔寨政府去辦理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或者是評論。

蕭光偉指出，外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，並已指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。本案若當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法與行政程序的前提下，促請柬方依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

更多鏡週刊報導

滋事型網紅-2！晚安小雞造假GG 律師分析回台還得面臨1事

23歲中國女導演驚傳柬埔寨墜樓亡 警方曝監視器畫面內容

中國網紅赴柬埔寨探望男友後失聯 真相竟是涉詐騙、人口販運被捕