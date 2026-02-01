晚安小雞出獄時間曝！ 認因2案遭通緝「返台恐被上銬」：我會乖乖的

晚安小雞親揭出獄時間點。（翻攝自柬中時報、晚安小雞臉書）

網紅晚安小雞（陳能釧）因在柬埔寨「自導自演」遭綁遭捕，獲判2年徒刑，如今隨著刑期將滿，晚安小雞透過臉書粉專發出手寫信，信中曝光自己將在1個月內出獄，但也透露因2起案子遭通緝，回台恐直接被上銬。

據該封手寫信，晚安小雞再等28天就可以出獄，他稱此為「熬出頭了」，他很想念夥伴，也想念當初帶著他們去過無數探險地做那些瘋狂事的日子。

準備出獄 返台倒數計時

晚安小雞也透露，他現在在移民局可以用手機了，而面對現在媒體都在倒數他回去的天數，他用台語笑說「甘那跨年勒」，但也老實承認自己還有2件在台灣的「探險私闖」案子沒去做筆錄，而因她在柬埔寨留學，所以遭通緝。

晚安小雞手寫信有不少字不會寫，改用注音。（翻攝晚安小雞臉書）

晚安小雞自爆被通緝 原因曝光

晚安小雞嘆說，自己首次變成通緝犯，可能在回台時就會在機場被上銬帶走，因此他向警察喊話「我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我啊警察大人！我不想回來時又得上警車orz，這兩年我變得很怕生了...偶爾寫寫字...每天看看書...我的內心被陶冶了2年...」

晚安小雞向家人、粉絲道歉，最後強調希望那天快點到來，「畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了，哥姐們再等等我！」

