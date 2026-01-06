晚安小雞出獄「恐送中」？ 外交部提國籍管轄：促柬送回台灣

網紅「晚安小雞」（前排左二）出獄後是否遣送返台仍有爭議，外交部今表示，依「國籍管轄原則」會促請柬國送回台灣。（中時資料照）

網紅「晚安小雞」與友人於拍攝虛假的綁架事件，於2024年2月間被柬埔寨以「煽動製造社會動亂罪」判刑2年，並將於今年2月期滿出獄，然而外傳兩人出獄後可能會被直接遣返回大陸而非台灣。對此，外交部不對個案做預測或評論，但在尊重柬國司法與行政程序下，會促請柬埔寨依「國籍管轄原則」將本國籍人士遣送返台。

外界關注「晚安小雞」出獄後的動向，並研判兩人會被遣送至中國。外交部發言人蕭光偉在今（6）日的記者會中指出，本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，也是由柬國政府去辦理；外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行臆測或者是評論。

蕭光偉也表示，外交部一向以維護國人的權益為最優先考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

