晚安小雞刑期進入倒數！柬埔寨監獄證實出獄在即 1原因恐遣送至中國

網紅「晚安小雞」陳能釧與好友「阿鬧」於2024年2月因擅闖柬埔寨詐騙園區，並自導自演逃亡大戲，遭爆造假，被當地依「煽動製造社會動亂罪」逮捕並判刑2年。隨著刑期漸漸接近尾聲，其官方臉書粉專在上月31日向粉絲透露，「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，再度掀起討論。同時，外界也瘋傳2人出獄後恐直接被遣返至中國。

晚安小雞與好友「阿鬧」在2024年2月遭判刑2年，西港監獄在3日時表示，2人將在約40天後刑滿獲釋。（圖／翻攝臉書）

據《柬中時報》報導，西港監獄在3日時表示，正在服刑的台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」將在約40天後刑滿獲釋，屆時將依法驅逐出境。由於柬埔寨是中國盟友之一，且該案判刑時曾通報中國駐柬大使館，而中國駐柬大使館隨後發布「領事提醒」，強調會維護「包括台灣人在內」的中國公民權益，且絕不包庇罪刑，導致外界盛傳2人出獄後便會被遣返至中國。

晚安小雞於去年7月25日在臉書粉專上傳一篇「小雞給哥姐的家書」，內容透露自己在獄中認識各路的好朋友和所處的環境等，他也感性提到，他將2個小孩與老婆的照片貼在床頭「這樣我每天一早起床就能見到我的家人跟勉勵自己。」如今出獄在即，目前柬國官方尚未證實遣返目的地，若遣返至中國一旦成真，恐將掀起新一波輿論。

