晚安小雞刑滿將被柬埔寨逐出境！是否遣送中國，外交部回應了





台灣網紅「晚安小雞」刑期即將屆滿，柬埔寨官方已證實，兩人出獄後將依法驅逐出境。然而，實際遣返去向仍未明朗，外界普遍關注是否可能被送往中國，而非返台，相關討論持續在網路上延燒。

事件起於2024年2月，台灣網紅「晚安小雞」與友人「阿鬧」在柬埔寨拍攝直播內容時，自導自演假綁架橋段，試圖製造話題流量，卻引發當地社會恐慌。柬埔寨法院最終以「煽動社會動亂罪」判處兩人各2年有期徒刑。

此案不僅在台灣與柬埔寨引發譁然，也罕見驚動柬國高層。前總理洪森公開支持司法判決，現任總理洪馬內亦嚴詞批評，直指兩人行為自私，嚴重損害柬埔寨國家形象。兩人自2024年初入獄至今，服刑時間已超過700天。

根據《柬中時報》引述西港監獄局3日消息指出，「晚安小雞」與「阿鬧」刑期僅剩約40多天，預計於2月前後刑滿出獄，並依規定辦理驅逐出境。西港省省長郭宗朗也證實此一安排，強調外籍受刑人刑期結束後，不得繼續留在柬埔寨境內。





值得注意的是，晚安小雞於2025年底曾在臉書公開一封手寫信，分享獄中生活近況，內容提及已學會約6成柬埔寨語，也曾教獄友台灣國罵，並以輕鬆語氣表示，出獄後將重返直播圈，相關發言再度引發爭議。

目前最大變數，在於兩人出境後的實際去向。由於柬埔寨長期奉行「一個中國」政策，不承認台灣，且與中國關係密切，案發當時，柬方曾主動通報中國駐柬大使館。中國使館隨後發布領事提醒，強調將依法保護「包括台灣同胞在內」的中國公民權益，但也表明不會包庇違法行為。

相關表態引發外界猜測，認為兩人恐非直接返台，而是被遣送至中國。而外交部發言人蕭光偉也在今天（6日）表示，不就特定個案臆測，將尊重柬國程序，促請柬埔寨依「國籍管轄原則」遣送台灣國籍人士返台，並提供必要協助。

