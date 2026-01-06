晚安小雞刑滿恐遭遣送大陸 外交部：促請遣返台灣

網紅「晚安小雞」陳能釧因自導自演遭柬埔寨詐騙園區囚禁事件，被當地警方逮捕入獄，目前仍在柬埔寨監獄服刑。外界傳出他的刑期僅剩40多天將期滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境但可能會被直接遣送至中國大陸。對此，外交部發言人蕭光偉今（6）日表示，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台。

晚安小雞在柬埔寨遭捕並服刑。（圖／HunMany臉書）

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，針對晚安小雞可能被遣送至大陸的傳聞，蕭光偉回應，由於本案已經由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關的司法及行政處置，由柬國政府辦理。

外交部發言人蕭光偉。（資料圖／擷取自外交部YT）

蕭光偉指出，外交部現階段依照國際慣例，不就特定個案進行預測或評論。不過，外交部一向以維護國人權益為最優先考量，已指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關機關及當事人家屬保持聯繫。

蕭光偉強調，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要協助。

