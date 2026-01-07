晚安小雞剉咧等！柬埔寨出獄後恐「遣送中國」 國台辦首度回應了

娛樂中心／綜合報導

網紅「晚安小雞」與好友「阿鬧」2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。對此，柬埔寨西港監獄近日證實2人將在約40餘天後刑滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境。不過由於柬埔寨與中國關係極為密切，外界盛傳他們恐將被直接遣送中國。對此，中國國台辦今（7日）回應了。

「晚安小雞」與同夥「阿鬧」2024年自導自演綁架戲碼，遭柬埔寨警方逮捕，並速審速決判處2年刑。（圖／翻攝自柬埔寨警方提供）

根據《柬中時報》報導，西港監獄局3日表示，正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」將在約40餘天後刑滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境。不過因柬埔寨是中國在東南亞最親密的盟友之一，堅定奉行一個中國政策，不承認台灣政府，外界盛傳，晚安小雞恐將被直接遣送往中國，引發網友熱議。對此，中國國台辦發言人陳斌華今天回應「我注意到有關報導，我們會依法處理相關事宜」。

柬埔寨與中國關係極為密切，外界盛傳晚安小雞恐被遣送中國，國台辦發言人陳斌華回應了。（圖／翻攝自中國國台辦臉書）

對此，台灣外交部發言人蕭光偉近日強調，外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。



