晚安小雞剩一個月出獄！ 自曝獄友都用台語互相「問候」

探險直播網紅「晚安小雞」陳能釧，前年2月因擅闖柬埔寨詐騙園區，自導自演博流量等事遭當地警方逮捕，並判刑2年，然而就在去年聖誕節，他公開一張手寫信，內容除了提到自己將在一個多月後就可以出獄，還聊到自己教了柬國獄友一些問候語，結果大家馬上學以致用，讓他哭笑不得。

晚安小雞（左）。（圖／翻攝自柬中日報）

上個月25日適逢聖誕節，陳能釧在臉書粉專發布一張手寫信，文中提到自己歷經700多天的等待，再過一個多月就能出獄，而有趣的是，他透露自己和自己同房的獄友，都是柬埔寨人，這讓他至今已習得6成的柬埔寨話，同時也教了大家如何用台語「問候人」。

陳能釧也分享，先前同房的A獄友跟B獄友為了爭床位，結果用台語互相問候，像是「X小啦」、「靠X」、「操X掰」，讓他哭笑不得。

回顧晚安小雞這起事件，他在2024年2月前進柬埔寨，聲稱潛入詐騙園區，結果在直播中被一名身穿軍裝的詐團人員發現並毆打，然後直播就這樣中斷了，正當大家都在關心他的人身安全，他隔天再度開直播聲稱自己遭到刑求，但後續被踢爆這一切都是他與友人阿鬧自導自演，最後就被火速判入獄2年。

