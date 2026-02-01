晚安小雞將出獄手寫信曝光！爆台灣還有「2案未結」：回國恐直接被抓

娛樂中心／彭淇昀報導

網紅「晚安小雞」與好友「阿鬧」2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，目前仍在柬埔寨服刑。今（1）日他在臉書公開一封手寫信分享近況，提到再28天就可以出獄了，這2年非常想念粉絲們，並提到還有2件案子沒去做筆錄，目前已被警察通緝，「唉，人生第一次變通緝犯，可能回來時，在機場就被銬走了吧！」

網紅「晚安小雞」出獄倒數，獄中手寫信曝光，自爆在台還有2案子未結。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

「晚安小雞」在臉書發文公開一封手寫信，提到再28天就可以出去了，這2年很想念粉絲們，想著一起去探險的瘋狂日子，不過最讓他害怕的地方是「監獄」，直言「去過一次就不敢再去了」。

「晚安小雞」坦言，之前他在台灣還有「2件探險私闖的案子」沒去做筆錄，目前已經被警察通緝了，嘆道「人生第一次變通緝犯，可能回來時在機場就被銬走了吧！」

晚安小雞也藉機向警方喊話，「我回台灣後會乖乖去做筆錄的，別銬我警察大人，我不想回來時又上警車，這2年我變得很怕生了，偶爾寫寫字、每天看看書，我的內心被陶冶了2年，但我知道所有的問題我需要面對」。

最後，他再次向家人、粉絲們道歉，「我對不起的人太多了，我的家人、我的粉絲，所有的一切，總之，希望那天快來吧，畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了，哥姐們再等等我」。

而先前網紅薔薔（林嘉凌）就親赴柬埔寨西港，探監網紅「晚安小雞」，當時他已服刑1年多，每天作息規律，早上6點起床唱國歌、做操，個人時間則看書、學英文，晚間9點就寢；不過一間牢房擠著40至50人打地鋪，讓他經常難以入眠。

至於出獄後的規劃，晚安小雞表示早在入獄前就想拍電影，資金與工作人員也幾乎準備到位，被薔薔笑虧「你就是導演，你感覺很會導演」，他也自嘲「我很會演好不好」。他預料返台後將再度被罵翻，不過早已習慣，也認為「這些都是成長、都是經歷」，未來仍會繼續直播探險，但強調凡事一定三思而後行，「做什麼事情都要先想，以不要坐牢為主。」

