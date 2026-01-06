晚安小雞將出獄！傳柬埔寨擬「送中」 外交部回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

本名陳能釧的網紅「晚安小雞」，與友人「阿鬧」於2024年2月因擅闖柬埔寨詐騙園區，自導自演遭綁架、逃亡情節，事後遭揭發造假，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年徒刑。隨著刑期接近尾聲，近日傳出兩人出獄後恐被遣返中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（6）日表示，外交部將促請柬埔寨政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣返台灣，並持續提供必要協助。

網紅「晚安小雞」因擅闖柬埔寨詐騙園區、自導自演遭綁架案，被判刑2年，近期將服刑期滿出獄。（合成圖／翻攝自臉書、柬中時報）

「晚安小雞」約兩年前在柬埔寨西哈努克省拍片，捏造遭綁架、毆打等情節，引發社會恐慌，隨後遭當地政府逮捕並判刑。隨著服刑期將滿，《柬中時報》報導指出，因柬埔寨為中國盟友之一，且案件審理期間曾通報中國駐柬大使館，中國駐柬使館事後發布「領事提醒」，聲稱將維護「包括台灣人在內」的中國公民權益，引發外界揣測兩人出獄後恐遭遣返中國。

對於「晚安小雞」未來動向，蕭光偉表示，外交部現階段依國際慣例，不針對特定個案進行預測或評論。不過，外交部始終以維護國人權益為最優先考量，已指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關機關及當事人家屬保持聯繫。

蕭光偉強調，若相關當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法與行政程序的前提下，促請柬埔寨政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣返台灣，並持續提供必要協助。

