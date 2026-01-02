晚安小雞將出獄！手寫信爆「教獄友台語」 柬埔寨人搶床位互罵：X小啦

娛樂中心／黃韻璇報導

晚安小雞與好友阿鬧2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處2年有期徒刑，近期將出獄返台。（圖／柬埔寨警方提供）

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與好友「阿鬧」（本名魯祖顯）2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。現仍在柬埔寨服刑中，近期將出獄返台，上個月15日他公開一封手寫信，除了透露再1個多月就能返家外，他還分享在獄中近況，自曝教柬埔寨獄友台語，對方搶床位時竟用台語互罵「X小啦」。

晚安小雞於聖誕節發出親筆信，透露在獄中700多天的日子，已學會柬埔寨語。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

陳能釧在信中表示，在這待了700多個日子，他的柬埔寨話已經會六成了，且與他同房的柬埔寨人都會罵台語髒話了，陳能釧分享獄中趣事，透露有柬埔寨獄友為了搶床位吵架，甚至差點打起來，不料雙方竟互嗆「靠北」、「X小啦」、「操X掰」等，明明都是柬埔寨人卻用台語互罵，讓他笑翻。

接著他話鋒一轉，嚴肅表示近期泰國、柬埔寨交戰，目前戰火已經波及與他距離3小時車程的地方，他經常會聽到「碰！碰！」的聲音，他直言，以前都是在電視上看，如今現場體會才知道戰爭的可怕，陳能釧坦言自己並不懂政治議題，只知道「戰爭使人生靈塗炭、家人顛沛流離，苦的還是老百姓」，他希望雙方能坐下來好好談、趕快停火，別再讓無辜的家庭受害。

晚安小雞與好友阿鬧2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處2年有期徒刑，近期將出獄返台。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

晚安小雞官方臉書粉專12月31日再度發文，表示2025年走到尾聲，終於可以說一句：「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。謝謝各位哥姐這一年來的照顧與支持，有你們真的很溫暖、也很有力量。新的一年，祝大家平安健康、事事順心」。

