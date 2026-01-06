晚安小雞將從柬埔寨遣送中國？外交部：提供必要協助

晚安小雞以及同夥阿鬧，遭柬埔寨警方逮捕上銬。柬埔寨警方提供



因自導自演被柬埔寨詐騙集團綁架的網紅「晚安小雞」，2024年在當地被判處2年有期徒刑後，如今即將出獄，但外傳他出獄後有可能將被遣送至中國。對此，外交部發言人蕭光偉表示，將請柬國政府依國籍管轄原則，將我國人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

「晚安小雞」2024年在當地被判處2年有期徒刑後，如今即將出獄，而他當時犯案後，柬埔寨曾通報中國駐柬埔寨大使館，而中國駐柬使館隨後也發布「領事提醒」，將台灣納入其中並呼籲遵守當地法律、尊重風俗，因此外傳他出獄後可能面臨「送中」的處境。

蕭光偉表示，由於本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置也是由柬國政府辦理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或評論。

蕭光偉強調，外交部一向以維護國人的權益為優先考量，並且已指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬國相關機關及當事人的家屬保持聯繫，本案當事人若服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提下，促請柬國政府依國籍管轄原則，將我國人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

