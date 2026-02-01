晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

晚安小雞即將離開柬埔寨監獄，他親筆信說回台恐怕在機場直接被帶走。翻攝晚安小雞臉書



網紅「晚安小雞」（陳能釧）及搭檔「阿鬧」（魯祖顯），因為到柬埔寨自導自演被綁架、毆打、逃脫的戲碼，2024年遭當地法院判處2年有期徒刑，預計在今年2月初即可出獄。晚安小雞的臉書今天（2／1）公開手寫信，表示在幾天就可以出獄，也自曝先前2件案子沒去做筆錄，憂返台時在機場就會被銬走，「人生第一次變通緝犯」。

晚安小雞1月17日寫的手寫信中表示，他說再28天就可以出去了，就要熬出頭了，這2年很想念粉絲，想念著去過無數探險地做那些瘋狂事的日子，但他坦言去過一次最可怕的地方，而且不敢再去的，就是「坐牢」。

廣告 廣告

晚安小雞也爆料，之前有2件在台灣的案子沒有去做筆錄，所以被通緝了，人生第一次變通緝犯，猜測可能回來時，在機場就被銬走，他向警察喊話：「我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我啊警察大人，我不想回來時又得上警車啊」。

至於面對柬埔寨坐牢這2年的歷練，晚安小雞表示自己變得很怕生，每天看書、寫字，陶冶內心，但他知道所有一切的問題，必須要去面對，同時也向大家道歉，包括家人、粉絲，所有的一切，「總之，希望那天快來吧，畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了」。

不少網友留言打氣：「期待你們平安歸來，加油」「最心力交瘁的愛婆跟媽媽及阿鬧的家人，終於盼到了！」「等你回來，努力補償愛婆和小孩們這兩年的時間！還有我們默默等你的人！」

更多太報報導

嘉南羊乳「行銷公司代操」掀爭議 羊編回歸稱加薪…網揪3大疑點：早該跳槽

家裡就有室內籃球場！謝典林開箱自宅「彰化白宮」：只是台北一般人家庭 網狂酸

1張股票衝破900萬！信驊尾牙現場曝 吳怡霈震驚「像國際研討會」