晚安小雞快出獄了！自爆2案被通緝 返台恐「機場被銬走」

【緯來新聞網】網紅「晚安小雞」（陳能釧）及搭檔「阿鬧」（魯祖顯）2024年2月在柬埔寨自導自演被綁架毆打戲碼，遭當地法院判處2年有期徒刑，預計在今年2月出獄。他今（1日）公開手寫信，除了想念粉絲們，還提到之前有2件案子沒去做筆錄，坦言可能在機場就會被銬走，「人生第一次變通緝犯」。

晚安小雞因為在柬埔寨自導自演被綁架戲碼，慘被判處2年有期徒刑。

透過照片可見，晚安小雞在1月17日寫的手寫信，他表示再28天就可以出去了，就要熬出頭了，這2年很想念粉絲，想念著去過無數探險地做那些瘋狂事的日子，但他坦言去過一次最可怕的地方，而且不敢再去的，就是「坐牢」。

晚安小雞公開手寫信。

晚安小雞表示，之前有2件在台灣的案子沒有去做筆錄，所以被通緝了，人生第一次變通緝犯，猜測可能回來時，在機場就被銬走，他向警察喊話：「我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我啊警察大人，我不想回來時又得上警車啊」。



坐牢的這2年，晚安小雞變得很怕生，每天看書、寫字，陶冶內心，但他知道所有一切的問題，必須要去面對，同時也向大家道歉，包括家人、粉絲，所有的一切，「總之，希望那天快來吧，畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了」。

