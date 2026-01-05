晚安小雞恐被遣送中國！西港監獄證實「出獄時間」 將依法驅逐出境

娛樂中心／綜合報導

網紅「晚安小雞」與好友「阿鬧」2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。現仍在柬埔寨服刑中的晚安小雞，其官方臉書粉專近期透露將出獄返台，並向粉絲喊話「快到了。」對此，柬埔寨西港監獄也證實2人的出獄時間，不過外界盛傳，他們恐將被直接遣返送中國。

「晚安小雞」與同夥「阿鬧」2024年自導自演綁架戲碼，遭柬埔寨警方逮捕，並速審速決判處2年刑。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

根據《柬中時報》報導，西港監獄局3日表示，正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」將在約40餘天後刑滿獲釋，屆時將依法被驅逐出境。由於柬埔寨與中國關係極為密切，如今有台灣媒體報導，外界盛傳，晚安小雞恐將被直接遣返送往中國，引發網友熱議。對此，相關單位尚未對遣返去向做出公開說明，2人未來動向備受關注。

廣告 廣告

晚安小雞於聖誕節發出親筆信，透露即將出獄返台，表示在獄中700多天已學會柬埔寨語。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

網紅「晚安小雞」（陳能釧）與友人「阿鬧」於2024年2月，在柬埔寨自導自演一場被詐騙集團綁架、施暴的假直播，被當地警方識破後逮捕，最終被判處「煽動製造社會動亂罪」有期徒刑2年。事件起因是晚安小雞為博取流量，製造驚悚內容，引起社會恐慌，最終因觸犯當地法律被判刑。 目前仍在柬埔寨服刑的晚安小雞，近期透露即將出獄，其官方臉書粉專上月31日發文向粉絲喊話「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了。」

更多三立新聞網報導

黑男街訪日本爆乳留學生！她自曝只愛「大XX」的男生 脆被神出了

飯糰大媽11年前是「神獸級AV女優！」 老司機噴淚複習：她真的無敵

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

蔡依林是否有整形？名醫看20年前出道照 揭「2部位」恐有動過刀

