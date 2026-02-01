晚安小雞才說出獄時間！「自曝又被通緝」 返台恐被拘提

網紅晚安小雞（陳能釧）將從柬埔寨出獄，但在台灣也是通緝犯。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）





網紅晚安小雞（陳能釧）和阿鬧（魯祖顯）去年2月擅闖柬埔寨詐騙園區，自導自演博流量等事遭到當地警方逮捕，當地法院以涉嫌煽動製造社會動亂罪判刑2年，本就預計今年初能出獄，今（1日）公開的家書中，也透露出獄時間，不過因被通緝，恐回台就被抓走。

晚安小雞今日公開的手寫信中，提及自己再28天就能從柬埔寨監獄離開，而他依法也會直接被遣返回台，信中表達了自己對粉絲和家鄉的思念外，也直接公考自己通緝犯的身份。

在信中晚安小雞透露自己在台還有2間跟探險私闖相關的案子還沒到案說明，如今已經成為通緝犯，也無奈表示：「人生第一次變成通緝犯，可能在機場就會被銬走了吧。」

雖然可能剛返台就又被關，晚安小雞還是學乖，跟警方表達自己回台就會去做筆錄，因而表示：「別銬我警察大人，我不想回來又上警車」，主要和自己在牢獄生涯變得怕生有關，但還是表達會面對問題。



