晚安小雞服刑將滿！從柬埔寨監獄倒數返台？ 才發文「快到了」竟又掀送至中國疑雲

網紅晚安小雞因自導自演綁架影片在柬埔寨遭判刑入獄，隨著刑期接近尾聲，近日再度發文引發外界關注其出獄後動向。（翻攝自《柬中時報》、晚安小雞臉書）

網紅「晚安小雞」因自導自演遭詐騙集團綁架影片，在柬埔寨被判刑入獄，如今刑期接近尾聲。隨著他於上週三（12月31日）跨年當天在社群平台發文暗示即將出獄返台，相關話題再度引發熱議。然而，外界同時傳出他恐在刑滿後遭直接遣返中國的說法，也讓後續動向備受關注。

晚安小雞什麼時候出獄？「快到了」社群貼文引關注

晚安小雞於跨年當天在臉書官方粉專發文寫下：「2025年走到尾聲 終於可以說一句：快到了」並向長期支持他的粉絲表達感謝，字句間透露即將重返自由身的訊息。貼文曝光後，不少網友留言關心其返台時間與後續安排。

事實上，晚安小雞在同年聖誕節前後，也曾透過書信形式對外分享獄中近況，透露距離回家僅剩1個多月。

假綁架影片風波回顧 晚安小雞為何在柬埔寨坐牢？

回顧事件始末，晚安小雞於2024年2月與友人「阿鬧」（本名魯祖顯）前往柬埔寨，拍攝聲稱遭詐騙集團綁架至園區的影片，相關內容一度在台灣社群平台引發高度討論。

不過，事件很快被揭露為造假，柬埔寨警方介入調查後，將兩人逮捕並移送法辦。當地法院最終依「煽動製造社會動亂罪」判處晚安小雞2年徒刑，兩人自此在柬埔寨服刑至今。

晚安小雞獄中生活在幹嘛？ 成「台語老師」也學會柬埔寨語

服刑期間，晚安小雞多次透過書信與社群更新近況。他透露，在獄中意外成了「台語老師」，教導獄友學習台語，甚至連獄友爭執時都會用台語互相叫罵，讓他哭笑不得。

此外，他也表示，自己在超過700天的服刑生活中，已學會約6成的柬埔寨語，將獄中生活視為一段特殊的人生歷程。

戰火逼近監獄 晚安小雞談戰爭衝擊

信中晚安小雞亦提及，近期泰國與柬埔寨邊境局勢緊張，衝突地點距離監獄僅約3小時車程，時常能聽見爆炸聲。他感嘆，過去只能透過新聞畫面理解戰爭，實際身處其中，才深刻體會戰火對平民的影響。

雖自認對政治議題並不熟悉，但他坦言，戰爭下受苦的往往是無辜百姓，期盼衝突雙方能回到談判桌，避免更多家庭承受苦難。

出獄後會被遣返中國？晚安小雞動向成焦點

值得注意的是，晚安小雞遭判刑後，柬埔寨方面曾通報中國駐柬埔寨大使館。中國駐柬使館當時發布領事提醒，強調在維護「包括台灣同胞在內」中國同胞合法權益的同時，絕不包庇違法行為，並提醒在柬人士須遵守當地法律。

隨著晚安小雞刑期逼近結束，外界也再度傳出，他可能在出獄後遭直接遣返中國的消息。對此，相關單位尚未公開說明，後續去向仍有待進一步釐清。

