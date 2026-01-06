晚安小雞柬出獄後恐送中國？外交部：促請遣送返台

網紅「晚安小雞」與「阿鬧」於柬埔寨服刑兩年後，傳出即將獲釋的消息。（圖／翻攝自柬中時報）





網紅「晚安小雞」與「阿鬧」於柬埔寨服刑兩年後，傳出即將獲釋的消息，預計約40餘天後刑滿出獄。柬媒強調，依法將其強制驅逐出境，兩人恐被送往中國。

回顧案件，晚安小雞與阿鬧在凱博園區自導自演遭軍人追捕、毆打的驚悚直播，重創柬埔寨形象。當局認定兩人擾亂公共秩序，依《刑法》起訴，最終被判2年徒刑、罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。

晚安小雞在2025年最後一天透過臉書表示，「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，並感嘆，「所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路」，更喊話「明年見」，引發外界對其獲釋動向有所揣測。他也曾公開手寫信，披露自己的柬埔寨語能力已提升至六成。他還分享了獄中趣事，自曝曾教導獄友台語髒話，甚至有柬埔寨籍獄友為了搶床位而發生爭執，竟以台語互罵，令他感到哭笑不得。還提到，柬埔寨與泰國邊境戰火，距離他服刑地點僅三小時車程的區域。他表示常聽到「碰、碰」的聲響，深感戰爭的可怕與無情。

柬埔寨一中政策恐影響遣返去向

根據《柬中時報》報導，晚安小雞與阿鬧獲釋後，將依法強制驅逐出境，據悉柬埔寨不承認台灣政府，對此傳出兩人將被遣送到中國，不過目前相關單位仍未做出遣送目的地說明。

對此外交部發言人蕭光偉今說明，本案已由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關司法及行政處置將由柬國政府辦理。他表示，外交部現階段依國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論。外交部已指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬埔寨政府、相關機關及家屬保持聯繫。



待當事人服刑期滿後，外交部將在尊重柬埔寨司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

