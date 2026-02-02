晚安小雞柬埔寨將出獄！自曝成通緝犯「不想回來又上警車」

晚安小雞柬埔寨將出獄，自曝已成通緝犯。（圖／臉書 晚安小雞）

網紅晚安小雞2024年2月因在柬埔寨自導自演，謊稱潛入詐騙園區遭到毆打，事後被當地警方逮捕並判刑2年，引發社會關注。如今服刑時間將期滿，晚安小雞日前也寫信吐露心聲，並坦承在台灣還有2件案件未處理，祈禱不要一回台灣又坐上警車。

晚安小雞1月17日寫信回台灣，提到不到1個月就可以從柬埔寨出獄，並表示這2年間很想念帶觀眾一起探險的日子，細數曾到各種廢棄、恐怖地點進行挑戰，「還有小雞去過一次最可怕的地方，去過一次就不敢再去了，就是…坐牢！比我中邪還可怕…中邪只有幾分鐘…這一次就是兩年」。

晚安小雞2024年2月遭柬埔寨警方逮捕。（圖／警方提供）

說到出獄後的規劃，他坦露在台灣還有2件案件要處理，甚至現在是被通緝的狀態，「唉…人生第一次變通緝犯…可能回來時…在機場就被銬走了吧！我回台灣後會乖乖去做筆錄的…別銬我啊Police大人！我不想回來又得上警車啊」。至於這2年間，他透露偶爾寫字、看書，個性變得怕生，擔心出獄後會跟社會脫節，但也對很多人感到抱歉，最後則向粉絲喊話：「畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了，哥姐們再等等我喔！」。

此外，先前有消息傳出，由於柬埔寨與大陸的關係相當緊密，晚安小雞出獄後可能會被直接遣返到大陸，然而，當地單位尚未針對此事進行說明，外交部發言人表示依照國際慣例，不就特定的個案進行臆測或者是評論，同時與相關單位保持聯繫，「如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依『國籍管轄原則』，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助」。

