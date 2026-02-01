晚安小雞柬埔寨拍造假片慘蹲苦牢2年 出獄倒數親筆信曝「一抵台恐被上銬」

網紅晚安小雞因在柬埔寨拍造假影片，自稱被抓進詐騙園區，遭當地政府逮捕並判刑入獄。（圖／翻攝自臉書／晚安小雞）

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，自稱遭人擄去詐騙園區，被毆打和搶劫，但事後被抓包是自導自演的造假影片，柬埔寨警方隨即將他及同夥阿鬧逮捕，並遭法院判刑2年入獄。時光飛逝，晚安小雞距離出獄剩28天，他在獄中的手寫信也曝光，訴說想念各位，也吐露自己的擔憂，尤其怕一到桃園機場就被台灣警察上銬帶走。

晚安小雞的臉書粉專今日（2月1日）公開他在獄中寫的信，記錄他即將結束柬埔寨2年刑期的複雜心境。一開始晚安小雞說自己「熬出頭」，並把這2年鐵窗生涯戲稱為「留學」，並感性地向廣大「鐵雞粉」表達思念；他提到再過不到1個月就能重獲自由，非常懷念過去帶著鏡頭與粉絲穿梭於廢棄醫院、凶宅，共同經歷那些瘋狂且熱血的冒險時光。

廣告 廣告

接著晚安小雞回顧過往直播，列舉曾去過的多個經典探險場景，從開恩廢棄醫院、寒流中的遊覽車洗澡，到日本青森與花岡石醫院的靈異事件，言談間對過去的探險成就仍感到自豪。不過晚安小雞也坦承自己在台灣仍有2件關於「探險私闖」的舊案未結，因在柬埔寨服刑無法準時報到，目前已淪為通緝犯；因此他半開玩笑說自己一抵達機場就會被警方上銬，並向「Police大人」喊話希望別讓他太難堪。

最後晚安小雞表現出自己性格轉變與對未來的迷惘，這2年期間他變得怕生且憂鬱，每天只能以書本為友，內心感到極度「擱淺」；對此，他誠懇地向家人、粉絲及所有受影響的人道歉，坦言自己虧欠太多。

晚安小雞出獄倒數，他在獄中的手寫信曝光。（圖／翻攝自臉書／晚安小雞）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

喪父又遭粉絲跟蹤騷擾！曹雅雯罕露面「臉頰凹陷暴瘦」 粉絲認不出

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭