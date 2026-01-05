晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

（中央社金邊5日綜合外電報導）柬埔寨媒體報導，目前正在柬國服刑的台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧將於約40多天後刑滿釋放，屆時兩人將依法被驅逐出境。

「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧2024年2月在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，又自拍稱被綁自逃，柬國當局介入調查後發現全案為自導自演。

柬埔寨當局隨即以損害柬國形象逮捕「晚安小雞」與阿鬧並召開記者會，兩人當眾下跪道歉，並承認所有影片都是捏造。

西港初級法院後裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。

根據柬埔寨西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）的說法以及柬國媒體近日報導，兩人刑滿後將被驅逐出境。

直播造假案甚至驚動柬埔寨高層，前總理洪森（Hun Sen）公開支持法院的判決，他的長子、現任總理洪馬內（Hun Manet）也痛批兩人自私自利的行為已傷害柬國。（編輯：洪培英）1150105