晚安小雞準備出獄！自曝教會柬籍獄友「台語國罵」 搶床位對嗆：X小啦

（記者洪承恩／綜合報導）網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與友人「阿鬧」魯祖顯，因在柬埔寨自導自演綁架事件，被當地法院以「煽動製造社會動亂罪」判處2年徒刑，目前仍在柬埔寨服刑中。隨著刑期進入倒數階段，陳能釧日前公開一封親筆信，透露再過1個多月就能返台，同時首度分享獄中生活點滴，從荒謬日常到對戰火的恐懼，引發外界關注。

陳能釧在信中提到，自己在獄中已待超過700天，柬埔寨語學會大約六成，甚至「不小心教壞」同房的柬埔寨獄友，讓對方也學會不少台語。他笑說，最近有獄友為了床位起爭執，差點動手，沒想到雙方竟用台語互罵「靠北」、「X小啦」、「操X掰」，明明都是柬埔寨人，卻用台語對嗆，讓他當場哭笑不得，也自嘲不該亂教。

圖／晚安小雞近日分享監獄中的趣事，更是自曝教會柬埔寨獄友罵台語國罵。（翻攝晚安小雞臉書）

然而，輕鬆的分享過後，信中語氣隨即轉為沉重。陳能釧透露，近期泰國與柬埔寨局勢緊張，交火地點距離他所在位置僅約3小時車程，甚至未經高速公路，感覺相當接近。他表示，時常能聽到類似爆炸的聲響，直言過去只是在電視上看戰爭，如今身處附近，才真正體會到戰火的可怕。

談到戰爭，陳能釧坦言自己並不懂政治，也不想評論誰對誰錯，只知道「戰爭使人生靈塗炭、家人顛沛流離，苦的永遠是老百姓」。他期盼雙方能坐下來好好談，盡快停火，別再讓無辜家庭承受戰亂之苦，也希望自己能平安度過刑期、順利返台。

此外，「晚安小雞」官方臉書粉專於12月31日再度更新貼文，感性寫下「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見」，並感謝粉絲一年來的支持與陪伴，祝福大家新的一年平安健康，似乎是打算出獄以後，繼續做直播工作。

