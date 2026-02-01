晚安小雞爆「台灣有2案未結」！恐在機場被銬繼續關

娛樂中心／周孟漢報導



網紅「晚安小雞」2024年在柬埔寨拍攝並上傳一段自導自演的「遭詐騙集團綁架」影片，引發輿論譁然，事後更遭當地司法判刑2年，隨著刑期逐漸接近尾聲，晚安小雞今（1）日無預警透過臉書粉專上傳1封手寫信，內容竟自爆在台灣還有「2起案子」未結案，目前是被警察通緝的狀態，感嘆「可能回來時在機場就被銬走了吧！」。





網紅「晚安小雞」（左2）去年在柬埔寨拍攝自導自演的遭詐騙集團綁架影片，事後因謊報行蹤遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自《柬中時報》）

監獄比中邪還可怕！晚安小雞最後28天親筆信曝光





晚安小雞今（1）日透過臉書粉專上傳1封手寫信，先是透露再28天就要出獄了，這2年來十分想念粉絲，想念自己拿著穩定器前往探險的日子，但最害怕、去過一次就不敢再去的，就是「監獄」，直喊「比我中邪還可怕…中邪就只有幾分鐘，這一次就是2年」。

晚安小雞上傳手寫信，訴說這2年入獄的心聲。（圖／翻攝自臉書粉專《晚安小雞》）





接著晚安小雞便談起近來有媒體指出他即將出獄回台一事，他坦言「之前我有兩件在台灣的案子沒有長做筆錄（探險私闖）」，也透露自己因為在柬埔寨服刑，所以目前是被警察通緝的狀態，感嘆「唉～人生第1次變通緝犯！可能回來時，在機場就被銬走了吧！」。

返台即捕？晚安小雞自爆2案未結變「通緝犯」急求饒





不過，晚安小雞接著表示「我回台灣後會乖乖去做筆錄的，別銬我Police（警察）大人，我不想回來時又上警車啊」，強調自己這2年變得很怕生，「偶爾寫寫字、每天看看書，但我知道所有的問題我需要面對」，並坦承自己在被關的這2年終，「內心被陶冶了2年」，內疚寫下「小雞對不起的人太多了……我的家人……我的粉絲，所有的一切……」。

晚安小雞自爆在台灣還有2案未結變，目前是「通緝犯」，可能一下飛機就被上銬。（圖／民視新聞網資料照）





遣返台灣還是送往中國？國台辦、外交部「隔空過招」





至於晚安小雞在柬埔寨服刑完畢後，會到台灣還是中國？國台辦發言人陳斌華日前僅回應，已注意到相關報導，並表示「我們會依法處理相關事宜」，模糊回應，再度引發外界猜想；我國外交部則表示，該案已由柬埔寨司法機關判決確定，後續司法及行政程序均由柬國政府依法處理，外交部基於國際慣例，現階段不對個別案件進行揣測或評論。

國台辦發言人陳斌華日前僅回應，已注意到相關報導，並表示「我們會依法處理相關事宜」。（圖／翻攝自臉書＠國務院台辦）





不過，外交部發言人蕭光偉也強調，外交部一向以保障國人權益為優先考量，並已指示我國駐胡志明市辦事處，持續與柬埔寨政府相關單位及當事人家屬保持聯繫。未來若當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬埔寨司法與行政程序的前提下，促請柬方依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣返台灣，並持續提供必要協助。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

