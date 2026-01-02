晚安小雞要出獄了！自曝學會柬埔寨語 還教獄友台語髒話互嗆「X小」

晚安小雞與阿鬧因在柬埔寨自導自演遇詐騙集團，還被綁架痛毆，被當局以「煽動混亂社會治安罪」判刑2年。（圖／柬埔寨警方提供）

本名陳能釧的台灣網紅「晚安小雞」以拍攝廢墟探險、靈異影片而爆紅，未料卻玩過頭，在2024年初與另一名網紅阿鬧（魯祖顯）跑到柬埔寨自導自演被詐騙集團綁架痛毆，遭當局判刑入獄。去年12月31日，他在臉書宣布即將回歸「明年見」。

晚安小雞臉書粉專去年底發文「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見，晚安小雞在這裡，祝哥姐們新年快樂」。

晚安小雞還自曝，自己坐牢的700多天，已經學會6成的柬埔寨語，甚至還教會同房獄友用台語髒話，他們搶床位的時候，都在罵「靠X，三X啦」、「哩供X小」，讓他看到快笑死，打趣說自己不應該教太多，結果現在帶壞他們，都變成台灣小屁孩。

晚安小雞在2024年2月前往柬埔寨，聲稱要潛入詐騙園區，在影片中途因發出聲響，被一名身穿軍裝詐騙集團成員發現並毒打，不斷喊對不起，直播就此中斷，期間觀眾人數飆升至2萬人。隔天晚安小雞再度開啟直播，表示自己受到刑求，頭髮被剃掉一半，臉上也佈滿被毆打痕跡，事件驚動柬埔寨當局，時任施亞努省省長郭宗朗親自在臉書發布晚安小雞照片協尋。

然而隨著調查，事件卻越來越可疑，還有網友貼出晚安小雞逃跑時直播的第三方視角，影片中晚安小雞在大馬路上蹲著走路，關閉直播後立刻恢復正常。最終柬埔寨警方在兩人下榻的酒店內找到一系列偽裝用的裝置與道具，包括假血與道具槍、軍服，證實整個案件為自導自演，該名身穿軍裝的人正是由同行的阿鬧所假扮，兩人被要求在鏡頭前公開道歉，並火速遭判刑2年入獄，如今距離刑滿只剩一個月。

