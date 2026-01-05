晚安小雞要出獄了！驚傳可能遣送至中國

晚安小雞近日即將出獄，但卻傳出有可能將遣送至中國，引起關注。柬埔寨警方提供



因自導自演被柬埔寨詐騙集團綁架的爭議網紅「網安小雞」，2024年在當地被判處2年有期徒刑後，如今接近出獄的時間，不過原先預期網安小雞將會依慣例出獄後被遣返回台可能會出現變數，更傳出有可能被遣送至中國，引起熱議。

近期網安小雞在2025年聖誕節時，有公開了一張親筆信，信中透露自己離出獄大約剩下1個多月並分享在獄中的生活點滴，他提到，自己在獄中不僅成了「台語老師」，教導柬埔寨獄友學台語，甚至在床位爭執時，獄友還會用台語互相對罵，讓他哭笑不得。他也表示，服刑超過700天的時間裡，除了教語言，自己也學會約六成的柬埔寨語。

對於網安小雞出獄後的去向同樣也引起關注，根據當地法規，外籍受刑人完成刑期後，將不會繼續留在境內，而是依法辦理釋放並驅逐出境。

不過也傳出「晚安小雞恐被遣送至中國」的說法，全是因為當時晚安小雞在犯案後，柬埔寨曾通報中國駐柬埔寨大使館，而中國駐柬使館隨後也發布「領事提醒」，將台灣納入其中並呼籲遵守當地法律、尊重風俗。屆時中國方是否會介入晚安小雞的遣返目的地，將成為關注焦點。

