娛樂中心／李明融報導

2024年2月在柬埔寨自導自演遭詐騙集團綁架事件的網紅「晚安小雞」（本名陳能釧），因謊報行蹤遭當地警方拘捕，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，至今仍在柬埔寨服刑，在2025年最後一天在臉書發文向粉絲預告將出獄回台「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」。

晚安小雞要出獄回台了！手寫信揭「柬埔寨獄中生活」化身獄友台語老師

晚安小雞在2025年尾聲分享最新近況，並宣布即將出獄回台。（圖／翻攝FB「晚安小雞」）晚安小雞2024年2月與好友「阿鬧」（本名魯祖顯）到柬埔寨自導自演，被綁架到詐騙園區的戲碼，一度引發台灣社會關注，事後被揭穿是造假，當地警方立刻將兩人逮捕，當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，至今仍在柬埔寨服刑中，近日在2025年尾聲他在臉書發文宣布即將出獄返台，去年聖誕節他公開一封手寫信，透露再1個多月就能返家外，還分享在柬埔寨獄中近況，自曝教柬埔寨獄友台語，對方搶床位時竟用台語互罵「X小啦」明明都是柬埔寨人卻用台語互罵，讓他笑翻。晚安小雞回顧自己在獄中待了超過700天的日子，除了化身獄友的台語老師之外，自己也學會六成的柬埔寨語。

晚安小雞要出獄回台了！手寫信揭「柬埔寨獄中生活」化身獄友台語老師

晚安小雞2024年自導自演被詐騙集團綁架，遭當地警方逮捕。（圖／民視新聞網）

信中他也分享近期泰國、柬埔寨交戰，目前戰火僅距離他3小時車程的地方，他經常會聽到「砰！砰！」的聲音，他感慨地說，過去只能透過螢幕感受戰爭，如今身歷其境才驚覺其殘酷。陳能釧自認對政治並不深入，但他深切體悟到「戰火之下，受苦的永遠是流離失所的百姓」；他誠摯期盼衝突雙方能重回談判桌，盡早熄滅戰火，別讓更多無辜家庭在悲劇中破碎，晚安小雞強調自己還是一個孩子的父親，會努力活下去，同時也向支持者喊話，期待返台後再度開直播與大家見面。

