晚安小雞要出獄返台了！本人發聲「快到了」 入獄700天學會柬埔寨語

娛樂中心／綜合報導

晚安小雞與好友阿鬧2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處2年有期徒刑，近期將出獄返台。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與好友「阿鬧」（本名魯祖顯）2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。現仍在柬埔寨服刑中，近期將出獄返台，其官方臉書粉專上月31日發文向粉絲喊話「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了。」

晚安小雞於聖誕節發出親筆信，透露在獄中700多天的日子，已學會柬埔寨語。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

晚安小雞官方臉書粉專上月31日發文，2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。謝謝各位哥姐這一年來的照顧與支持，有你們真的很溫暖、也很有力量。新的一年，祝大家平安健康、事事順心。

廣告 廣告

晚安小雞與好友阿鬧2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處2年有期徒刑，近期將出獄返台。（圖／柬埔寨警方提供）

晚安小雞於聖誕節也在粉專發出親筆信，開心寫道，剩下一個多月我們就可以回家，在這待700多天的日子，我學會柬埔寨語6成，這還不是最厲害的事，就是跟我同房的柬埔寨人都會罵台語髒話了。好笑的是，昨天有兩個柬埔寨人為了床位的事吵架，甚至差點打了起來，A就先嗆B：「靠杯，哩三小啦」，B回嗆：「供三小。」明明是柬埔寨人卻用台語對嗆，我看到快笑死了，真不應該教他們太多，都變台灣小屁孩了，我錯了。

更多三立新聞網報導

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

蔡依林是否有整形？名醫看20年前出道照 揭「2部位」恐有動過刀

飯糰大媽11年前是「神獸級AV女優！」 老司機噴淚複習：她真的無敵

60歲王月「在家頭撞地昏迷！」緊急送醫動開顱手術 隋棠、郁方發聲了

