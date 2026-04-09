晚安小雞闖「緬甸病院」開直播！一轉身驚見「黑掌印」畫面曝

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅「晚安小雞」2024年自導自演「柬埔寨綁架案」，遭逮捕後判處2年徒刑，近日刑滿後一度滯留在當地移民局，直到3月19日終於順利抵台。7日晚安小雞在臉書發文稱自己要去「異國探險」2天，而這次去的地方是「緬甸鬼影死寂病院」，昨（8）日晚間也全程直播，吸引了數萬粉絲朝聖。





晚安小雞闖「緬甸死寂病院」開直播！一轉身驚見「黑掌印」…網嚇歪：白衣服走過去

晚安小雞宣布異國探險，而這次的地點選在「緬甸鬼影死寂病院」。（圖／翻攝自臉書@晚安小雞）

晚安小雞在臉書發表示，「傳聞這間醫院關門後，有些病人從來沒有離開過...這裡似乎冷得不正常，連空氣都有一種腐爛的味道」。而他也在留言區補充說道：「我現在真的好緊張….聽附近的人說…裡面不斷傳出有人念佛的聲音…為什麼廢棄的醫院會有人念佛呢？是為了安撫亡靈而念佛鎮壓…？還是有人在裡面做法…？亦或是…那些聲音是來自30年前的聲音…？聲音來源到底在哪而來…？難道是….停…0房…？」。

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晚安小雞闖「緬甸死寂病院」開直播！一轉身驚見「黑掌印」…網嚇歪：白衣服走過去

在探險的過程中，晚安小雞還發現牆壁上出現黑掌印。（圖／翻攝自臉書@晚安小雞）

8日晚間10點時間一到，晚安小雞準時直播，剛開播沒多久他就在廢棄醫院的廁所裡，背對鏡頭上廁所。在探險的過程中，可以看見每個房間都殘破不堪，地面上甚至還有遺落的衣服、鞋子。此外，在行經一處樓層時，晚安小雞還發現牆壁上出現黑色手印，且不止一處有。大約在開播半小時後，當晚安小雞在環繞周圍環境時，就有網友留言稱似乎看到白色身影飄過去，增加了詭異的氣氛。最後，晚安小雞在一處樓層架設直播攝影機，開始帶貨，吸引不少粉絲瘋搶。

晚安小雞闖「緬甸死寂病院」開直播！一轉身驚見「黑掌印」…網嚇歪：白衣服走過去

晚安小雞在探險接近尾聲時，開始賣貨，包含快充、牙膏等。（圖／翻攝自臉書@晚安小雞）

















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