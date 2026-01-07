「晚安小雞」出獄後傳遣送中國 國台辦：依法處理

網紅晚安小雞。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）





網紅「晚安小雞」在異鄉服刑的日子即將劃下句點，這段期間，晚安小雞不僅在獄中學會了柬埔寨語，甚至還把台語髒話「發揚光大」到了異國牢房。不過，對他們來說，最緊張的考驗可能不在獄中，而是出獄後究竟會被送往哪裡。有消息傳出，晚安小雞有可能被遣送中國，對此大陸國台辦今（7）日回應了。

自導自演直播代價慘痛

回顧這起驚動兩國的案件，晚安小雞與阿鬧在凱博園區假裝遭到軍人追捕、毆打，並透過直播傳播驚悚畫面，不僅引發恐慌也嚴重重創柬埔寨的國際觀光形象。柬埔寨當局反應迅速，認定兩人擾亂公共秩序，依當地刑法判處2年徒刑並罰款400萬柬幣。隨著服刑日子接近尾聲，預計在40餘天後，兩人就能走出牢房。晚安小雞在2025年最後一天透過臉書感性發文，表示終於快熬到了，並直呼「明年見」，似乎對於重獲自由後已經有了規劃。

異國獄中苦學外語

晚安小雞在服刑期間曾多次寄出手寫信回報現況，宣稱自己的柬埔寨語能力已經大幅提升，甚至達到6成的溝通水準。他更分享了許多荒謬的獄中日常，自曝曾教導獄友台語髒話，結果發生柬埔寨籍獄友為了搶床位而用台語互噴髒話的奇觀，讓他感到又氣又好笑。除了這些瑣事，他也曾提到距離服刑地點不遠的邊境戰火聲響，感慨戰爭的恐怖。這段日子他與阿鬧的動向始終是網路熱議焦點，如今天數已進入最後倒數。

遣送地點成為兩岸外交攻防戰

由於柬埔寨官方不承認台灣政府，且過往有將台灣籍犯罪者遣送中國的先例，外界盛傳兩人獲釋後可能被強制驅逐出境並送往中國。對此，外交部發言人蕭光偉表示，現階段尊重柬國司法，但已指示駐胡志明辦事處持續與相關機關及家屬聯繫，並促請柬方依「國籍管轄原則」將我國國民遣送回台。然而中國國台辦發言人陳斌華對此則簡短回應，表示已經注意到相關報導，將會依法處理。這兩名網紅出獄後的第一站究竟是何處，仍充滿變數。

