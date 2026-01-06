「晚安小雞」出獄後恐被柬埔寨遣送中國？外交部：促請遣送返台

記者陳思妤／台北報導

網紅「晚安小雞」與好友「阿鬧」2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，目前仍在柬埔寨服刑，但卻傳出他們出獄後，恐將被直接遣返送中國。對此，外交部今（6）日表示，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

晚安小雞自導自演被綁架，遭到柬埔寨判刑2年，他的粉絲專頁在2025年底透露即將出獄，還向粉絲喊話「快到了」，不過卻傳出「晚安小雞」與好友「阿鬧」出獄後將會被依法驅逐出境，且屆時極可能被遣返送到中國。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會中表示，由於本案已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，也是由柬國政府去辦理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案進行預測或者是評論。

不過，蕭光偉強調，外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。

