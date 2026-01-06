「晚安小雞」將引渡中國？外交部：促請遣送返台

即時中心／張英傑報導



網紅「晚安小雞」之前在柬埔寨拍攝自導自演的遭詐騙集團綁架影片，遭到當地司法判刑2年，最近他在2025年最後一天在臉書發文預告，自己即將返台，不過，也傳出他出獄後，可能直接遣送中國，再度引發關注，對此，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉今（6）日回應，將促請柬埔寨政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。







外交部在今日上午11時在一樓新聞中心舉行「單位主管例行新聞說明會」，由蕭光偉主持，並由外交部北美司副司長焦國祐進行業務簡報。有媒體提問，網紅「晚安小雞」在臉書公布自己即將出獄，但有傳言他可能被引渡到中國，請教外交部是否有掌握相關狀況，以及相關的傳言是否為真。



對此，蕭光偉說，本案已經由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關的司法以及行政處置，已經由柬國政府處理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定的個案臆測或評論。



不過，蕭光偉表示，外交部一向以維護國人權益作最優先的考量，並且指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府與相關機關，以及當事人的家屬保持聯繫。本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法，以及行政程序的前提之下，促請柬埔寨政府依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。





