社會中心／綜合報導

網紅〝晚安小雞〞在2024年和一名男子〝阿鬧〞，跑到柬埔寨，自導自演、遭到詐騙集團拘禁毆打，因為有損柬埔寨形象，被依「煽動製造社會動亂罪」判刑2年，即將在二月期滿出獄，外傳〝晚安小雞〞出獄後，將被遣返到中國，並非台灣，外交部表態，促請柬埔寨依「國籍管轄原則」，將他遣送回台。

「網紅晚安小雞（2024.2.12）。」網紅「晚安小雞」前年開直播，自導自演闖入柬埔寨詐騙園區，甚至慘遭虐打後脫逃，就因為虛假直播，被柬埔寨以有損國家形象，「煽動製造社會動亂罪」判刑2年，如今2月即將期滿出獄，返鄉之路卻充滿變數，傳出有可能被遣返回中國而非台灣，外交部也向柬埔寨來喊話。外交部發言人蕭光偉表示「本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法，以及行政程序的前提之下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台，並持續提供必要的協助。」

廣告 廣告

「晚安小雞」昔柬埔寨自導自演入獄! 傳近期出獄恐送中

晚安小雞遭柬埔寨以「煽動製造社會動亂罪」判兩年 返鄉之路充滿變數（圖／晚安小雞直播影片）

晚安小雞最新一篇發文，就在去年12月31日，小編代為表示，2025走到尾聲，終於可以說一句「快到了」，似乎預告將在今年回歸，而早在耶誕節當天，晚安小雞更PO出一張親筆信，表示還剩下一個多月，就可以回家，700多個日子，柬埔寨話已經會六成，當初為了搶救低迷流量，直播造假，兩年前被逮當下，還遭查獲一堆道具，而柬埔寨因為堅持「一個中國」立場，不承認台灣，晚安小雞有可能因此「送中受審」。非本案律師黃帝穎表示「中國在政治操作上面，去訴說說台灣人是屬於中國一部份，所以這個部分要遣送回中國，可是這樣的一個政治操作，其實相當地粗暴，也違反了國際法上的國際管轄原則。」

「晚安小雞」昔柬埔寨自導自演入獄! 傳近期出獄恐送中

晚安小雞近期剛ＰＯ手寫信盼外界等他回歸 外交部促請柬埔寨政府依國籍管轄原則將我國籍人士遣送返台（圖／晚安小雞臉書）

單純國際法規範，卻深深受到政治力影響，晚安小雞出獄後，是不是遣返回台，勢必受外界關注。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：「晚安小雞」昔柬埔寨自導自演入獄! 傳近期出獄恐送中

更多民視新聞報導

晚安小雞要出獄了！柬埔寨坐牢近2年 分享獄友飆「台罵」趣事

晚安小雞要出獄回台了！手寫信揭「柬埔寨獄中生活」

柬埔寨關2年才預告：準備回台！晚安小雞出獄「1原因」恐遣送中國

