「晚安小雞」柬埔寨出獄後恐遣送中國？外交部：在2前提下促請遣送返台

台籍網紅「晚安小雞」陳能釧2024年2月在柬埔寨自導自演被詐騙集團綁架影片，被柬埔寨警方逮捕後判刑2年徒刑入獄，陳能釧的社群媒體日前發出手寫信，稱自己再一個多月就能回到台灣，但媒體報導，陳能釧服刑期滿後恐將被遣返回中國。對此，我國外交部今（6）日表示，將在尊重柬埔寨司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送台灣。​

陳能釧2024年2月與友人「阿鬧」魯祖顯前往柬埔寨，拍片聲稱被詐騙集團綁架至園區，事後被發現為自導自演，柬埔寨警方介入調查後將2人逮捕並移送法辦，當地法院判處2年徒刑，倆人在柬埔寨服刑至今；2025年12月25日，晚安小雞臉書帳號發出一紙手寫信，提及「還剩下一個多月我們就可以回家啦！」不過，媒體報導，由於柬埔寨不承認台灣為國家，陳能釧出獄後恐被遣返至中國。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今日於記者會被詢及此事時回應，由於本案已由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關司法及行政處置由柬國政府辦理，外交部現階段依國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論，但外交部一向以維護國人的權益為最優先考量。

蕭光偉表示，外交部已指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬埔寨政府及相關機關及家屬保持聯繫，本案若當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬埔寨司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送台灣，並持續提供必要的協助。

