晚安快評》和平，何時成了罪名？（方述斌）
政治最荒謬的場景，不是有人鼓吹戰爭，而是有人主張和平，卻被當成了異端。
鄭麗文此番訪美受到僑胞熱情接待，並且會晤了許多智庫菁英和知名學者，而且她帶去了一個近年來在台灣政壇幾乎快要消失的詞彙，和平。
有趣的是，當哈佛學者艾利森窮盡心力研究如何避免中美落入「修昔底德陷阱」，當美國戰爭部長赫格塞斯高談「和平印太」，當川普政府將降低衝突風險列為外交主軸時，台灣有些人卻還在算計如何讓和平永遠成為政治禁忌。非常明顯地，這些人最害怕的，從來不是戰爭的危險，而是和平開始擁有了市場。
從美國學界與智庫對鄭麗文的高度關注不難看出，他們真正感興趣的並非國民黨主席本人，而是台灣是否仍有人願意思考另一條道路。畢竟在華府許多人眼中，台灣問題不是一道意識形態的選擇題，而是一道如何避免中美衝突的戰略難題。
因此，當鄭麗文談和平方案時美國學者願意傾聽，反倒是台灣部分政治人物急著貼標籤、扣帽子。現實的風貌讓人逐漸看清，這些人的權勢和財富其實皆來自鼓吹兩岸戰爭，和平則是他們最不願人民擁有的選項。
在台獨史觀的長期塑造下，許多人早已習慣把和平與投降畫上等號，把對話與妥協視為軟弱，把任何降低風險的努力解讀成危險訊號，讓人誤認在台灣和平已不再是一種追求，而成了一種罪名。因此，當史丹福和哈佛教授們思考如何避免中美衝突時，當華府重新把「和平」掛在外交政策的首頁時，這些台獨政客真的尶尬了、急出汗了。
而這，或許正是鄭麗文訪美所映照出的困境，在今天的台灣，最需要被辯護的，竟不是戰爭，而是和平；最需要證明自己忠誠的，竟不是主張衝突的人，而是主張避免衝突的人。
可是當和平開始需要自證清白時，人們失去的已經不只是討論和平的權利，而是如何避免戰爭的智慧，而到了那個時候，戰爭恐怕已比多數人想像得更近了。
鄭麗文此行最大的價值，不在於她見了多少學者、拜訪了多少智庫，而在於她正在把一個在台灣逐漸被污名化的「和平」，重新勇敢地、理性地帶回到公共討論領域。
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
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