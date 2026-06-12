晚安快評》校園霸凌亮紅燈 鄭英耀路人甲（蔣德綱）

教育部長鄭英耀上任以來熱中民進黨去中化、反中抗中的認知戰，急著搞「台獨」教材，面對校園霸凌事件層出不窮，校園倫理蕩然無存，賴政府能護航鄭英耀應負的政治責任嗎？（本報資料照）

5月25日高雄嚴姓國小老師不堪家長與學生霸凌跳樓身亡，6月4日高雄另一位國小老師林晉如「因故」遭關精神病院5天，媒體報導也是因校事會議頻頻被整，不堪身心負荷，而民進黨內初選期間即飽受就讀國小兒子在學校霸凌同學的高雄市長提名人賴瑞隆，最近頻頻刪除韓劇《鐵拳教育》影射校園霸凌網文，坐實高雄市國小霸凌文化嚴重危害師生倫理關係不容小覷。

最近輿論確實很關注校園霸凌事件，許多家長憂心忡忡，自己的孩子所處的教育環境竟然惡化至此。不過韓劇《鐵拳教育》的情境設定是高中學生，上述校園霸凌事件卻是發生在台灣的國小學生身上，可見我們的教育惡化問題更嚴重，不只是國小，國中、高中也應該盤點清楚，也不只是高雄，台灣22縣市都該深入檢討。

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教育部長鄭英耀上任以來熱中民進黨去中化、反中抗中的認知戰，優先建構意識形態洗腦工程，還急著搞「台獨」教材，2026年1月遭大陸國台辦列名「台獨頑固分子」，看來校園霸凌事件層出不窮，校園倫理蕩然無存，從這個角度看，國台辦懲獨也是剛好，對於校園治安亮紅燈，賴政府能護航鄭英耀應負的政治責任嗎？

賴瑞隆聲稱，對於兒子校園霸凌事件已達成和解，然而賴瑞隆是現任立法委員，又是民進黨中評會主任委員，現在還是高雄市長提名人，一個位高權重的黨官，所謂「和解」不免有幾分藉勢藉端、仗勢欺人吧；賴瑞隆競選期間一言一行必須謹言慎行，更要拿出負責任的處理態度，而不是此地無銀三百兩的刪除網文，逃避輿論譴責，掩蓋選舉的負面聲量。

我們也必須反思：什麼樣的家長，會教育出這樣的熊孩子？當熊孩子滿街亂跑闖禍，校園霸凌將會如滾雪球般無法收拾，摧毀我們引以為傲的尊師重道的中華文化。賴政府、鄭英耀、賴瑞隆懂嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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