晚宴熱絡 龔正暢談演唱會經濟

2025雙城論壇輪到上海方舉辦，台北市副市長林奕華代替市長蔣萬安率團先行前往上海，她行前在桃園機場表示，雙方將在多個主題上交換兩市的經驗，互相學習與發展，為兩市人民謀求更好的未來願景。林奕華在晚間參加上海方晚宴後表示，雙方交流市政議題相當熱烈，也感謝上海市長龔正親自擔任主人，讓大家都能夠賓主盡歡。

林奕華出訪前表示，此次論壇主題為「科技改變生活」，雙方會針對水治理及職能培訓交流簽署兩個合作備忘錄，而分論壇將針對科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題交換雙方的經驗。此外，代表團也會考察上海的捷運聯絡線、演唱會經濟以及水治理等相關項目。林奕華表示，雖然只有兩天行程，但內容非常豐富，希望在這樣的交流過程中，能讓第16年的雙城論壇持續正面的互相學習。

廣告 廣告

此行市府團包括台北市議會議長戴錫欽及10位議員、市府正副祕書長及13位首長、相關同仁及學者專家等120位成員參與，蔣萬安則將於28日抵達。

林奕華在晚宴後指出，晚宴融洽，基本上都在聊考察與交流的內容，尤其在演唱會經濟等議題跟龔正交換一些意見。

她表示，由於雙城論壇已經舉行16屆，雙方簽署相當多的MOU，以今年兩市交換黑腳企鵝以及小貓熊為例，也是基於兩市簽署的瀕危動物保育MOU，期盼28日主論壇簽署MOU後，也可以像過往一樣，在過去的基礎上進行一些兩市實際的合作。

戴錫欽表示，2年前蔣萬安率團來時，龔正跟上海市政府團隊非常熱誠接待，大家都是老朋友。戴也提到，上海對於北市很重視的動保議題，包括寵物經濟的部分，現在發展的非常快速，有可能是未來上海跟台北市交流的重點。

與會的民眾黨議員林珍羽透露，上海市府方面也有提到關於這次行程相當倉卒，有特別提到1219事件，可以看到現場市府代表、上海代表也都是可以理解的。她也說，由於明年換台北市舉辦，上海方表示相當期待明年的雙城論壇。