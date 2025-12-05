晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：
後半生不合群也可以
在瀏覽書籍與網路訊息時，看到大陸演員陳道明的一句話：「後半生不合群也是可以的。」哇！我深有同感！從小被教育要合群，在學校、職場、友誼圈⋯⋯不合群會被孤立。很多父母都擔心孩子上學沒有朋友，想方設法地要孩子在學校交朋友。
我生長在兄弟姊妹圍繞的家庭裡，住在鄉下的街屋，每家都是兒女成群，熱鬧非凡。進入職場後，更是不甘寂寞地組織讀書會，帶領大家「愛讀書，也愛遊戲」，素直友會的讀書會都是從遊戲開始的。
有一次，我在佛光山帶領學習讀書會的進行方法，因為要打破現場嚴肅的氛圍，我提議先從自己小時候的故事講起。有一位師父說：「我小時候很頑皮，常常被媽媽追著打。」我們問：「為什麼呀？」他說：「因為貪吃又愛玩，功課都沒做。」還有一位師父說：「我上課時偷看小說⋯⋯」
哇！小時候的糗事一大堆，原來師父們也跟凡人一樣，有調皮的小時候。大家說開來，一時之間，氣氛非常熱鬧而融洽，人與之間的距離、氣場變得完全不一樣。這時候要接續讀文章或經文，就會非常順暢、和諧。
我們的素直友會就是用這樣的方法發展起來的。日後百花齊放，讀書會遍布各處，成為21世紀台灣最美麗的風景之一。退休後，我開始過簡單的生活，尤其在小中風之後，陳道明的這句話：「後半生不合群也是可以的」，聽起來很有感覺，也覺得很有道理。
我曾經是一個愛讀書也愛遊戲的人，尤其因為組織讀書會的關係，真的是友伴一大群。可是生病之後，一方面體力不夠，況且已年過80，心情也不能適應很多的人際來往，於是正如「後半生不合群也是可以的」這句話，我就這麼順理成章地開始「孤僻的」、「一個人」的養病、養老生活。
現在的我，常常需要休息及平靜地過日子，也慢慢地體會固定的作息，在安靜中，修護自己的身體。經過2年多休養生息之後，雖然不如年輕時復原得那麼快，但也漸有起色。而這段期間的「不合群」生活，讓我得到2個重要收穫。
1是生活不再像以前那麼忙碌、多事和喜歡熱鬧，而是能夠安安靜靜地過日子。第2個收穫是習慣安靜了以後，才能找到內心真正的自我。
也因為靜下心來，我才能重新回顧生命，看到自己很多的成長往事，寫下內心的所思所想，並動筆畫下生活中的花朵與天空。想想自己老了，似乎也應該有自己的活法。我年紀這麼大了，就隨心所欲吧，自己高興怎麼過，就怎麼過。
人若處不來，是處在不同的季節
因為愛讀書及以書會友，我身邊的朋友不少。有一位老朋友，她非常能幹、世故。早慧的她，雖然教育程度不高，但她很年輕就進入社會工作，多年下來累積出自己的一番事業，經濟狀況很不錯。
年輕的時候，我們走得很近。看得出來她是歡喜和我做朋友的，只是在頻繁的相處中，她經常毫無界線地「介入」我的生活，曾經引起當時還是青少年的兒女們反感。比如當年讀高中的女兒知道她要來家裡找我，立刻奪門而出，不想看到她。即使是我也覺得不舒服，慢慢地與她疏遠，但是她依然當我是好朋友，時不時還是會與我聯絡。
就這麼若即若離的也過了10幾年。我們兩人的個性南轅北轍，交友圈不盡相同，幾乎是兩條平行線。近幾年，我覺得自己年紀大了，決定不要太嚴肅，想要比較「慈眉善目」一點，於是主動問候這位朋友。沒想到像是打開了某個開關，她又開始展現她的好管閒事，把她自認為好的東西強加在別人身上！
比如，她會買很多衣服送人，卻不去想這些衣服適不適合我或其他朋友的風格。屢次告訴她不要再送我衣服或其他配件，她依然故我，還是一件件送來，我既不能穿，也無法轉送他人，真是哭笑不得。又例如她在外地買了一幅畫要送我，說是慶祝我搬新居，卻完全無視我家的格局大小，根本擺不下。
她只沉浸在自以為是的好與主觀裡，我行我素，無視於他人的需要。雖然她還是很看重我這個朋友，但江山易改，本性難移，她似乎缺少了自覺與反省，常常做出一些干擾到我生活的舉動。雖是無傷大雅，只是我年歲已大，不想再改變自己去遷就他人，也不想在接近人生末端的老年，情緒受他人影響而感到不愉快。
直到在日本作家藤井英子寫的書《剛剛好的遺忘》，看到這段話：「打從一開始就不該有『要跟合不來的人好好相處』這種想法。如果不得不和對方打交道，別忘了保有不必顧慮對方的時刻。」
藤井英子還寫道：「人際關係中的『忍耐』並不會給你帶來任何好處。請將正面的忍耐用在『必要時刻』，學習分辨沒有必要的忍耐。」她還提到試圖改變自己或改變對方，只會讓關係越來越糟；磁場不合卻無法抽離的狀況，無論對哪一方來說都是不開心的。藤井老師建議，遇到這種情況就要明確地與對方劃清「心理上的界線」，也要下定決心「不被對方所說的話影響」。
這些提醒幫我解了套，我決定要「立界線」。我年紀大了，喜歡輕簡地過日子，不愛複雜、累贅的東西。這位朋友似乎不明白我這種年齡與心情的變換。很多生活習慣會隨著情境而變化，絕對不是一成不變的。如果人與人之間不能明白這個道理，相處起來就更困難了。
我在松平洋史子寫的《松平家的人生整理術》書中，看到這句話：「人與人要是不能好好相處，一定是處在不同的季節。」不合的人，就當是季節錯開了，走在不相同的季節裡，我過我的秋天，她就過她的夏天吧！
（本文摘自／面對老，我有備而來／寶瓶文化）
