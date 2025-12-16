晚期大腸直腸癌治療契機，單株抗體標靶藥物助抗癌
劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎賴學緯醫師來到照護線上。
賴學緯醫師：大家好，我是賴學緯醫師。
劉育志醫師：請問大腸直腸癌常見的症狀有哪些？
賴學緯醫師：一般來說其實大腸癌並不容易早期的發現，所以我們常在報章雜誌上會看到，有些人發現的時候其實都是已經是晚期的狀況，到底有哪些症狀是我們平常日常生活需要特別注意的？第一個就是會有一些便血反應，如果說你今天是超過兩週以上，常常有這樣子的一個問題的話，可能就要及早就診。第二個狀況是有時候可能會有一些腹部疼痛，常常會覺得解不乾淨。第三個部分的話就是莫名的體重下降，如果說我們今天是60公斤，沒有做特別的節食，沒有做特別的健身，但體重莫名的下降大概3公斤以上，我們就要特別看看說是不是有其他的問題，導致我們異常的體重下降。大家比較會輕忽的就是貧血的狀況，我們可能就要去查看是什麼樣的一個原因。
劉育志醫師：請問糞便潛血檢查的重要性？
賴學緯醫師：它的好處就是說第一個非侵入性，第二個，政府其實有提供兩年一次的篩檢，統計的結果看起來其實會有降低死亡的風險。
劉育志醫師：請問要如何診斷大腸直腸癌？
賴學緯醫師：假設我們今天要做一個確定診斷的話，其實還是要做一個大腸鏡，而且合併做一個切片。在確定診斷完之後，常常我們就會再合併其他的影像來去做一個疾病的分期部分的確認。癌症指數一般現在的狀況，我們都是當作治療部分的追蹤，希望大家不要對這個部分有過度的解讀。
劉育志醫師：晚期大腸直腸癌患者若需要進行精準醫療，請問需要驗哪些基因型？
賴學緯醫師：KRAS基因其實在全世界來說是一個首要需要檢測的部分，假設今天是一個未突變或是野生型的話，我們可以用一些抗生長因子相關的標靶，來做一個治療，假設今天我們是一個有突變的狀況的話，我們就會用抑制血管新生部分的標靶，來去做一個治療。NTRK或者是HER2的標靶部分的檢測，這兩個標靶的靶點的話，其實也都有相對應的一個標靶藥物。
劉育志醫師：請問單株抗體標靶藥物可為患者帶來哪些幫助？
賴學緯醫師：單株抗體標靶藥物可以延長平均存活期，從原本的一年左右能夠延長到兩年，甚至好的患者可以到三年以上。疾病惡化期也會從原本單純的化療的部分，大概是6到8個月，有辦法延長到12個月以上。假設腫瘤能夠縮小的話，還會去做所謂的一個轉化型的的手術，能夠延長他的存活期，平均的一個藥物的反應大概是有到七成的狀況。
劉育志醫師：在腫瘤縮小後接續手術，對患者的預後有哪些正面影響？
賴學緯醫師：在治療完之後，病人的疾病的負擔其實是降的很低，雖然我們還是需要做後續的化學治療或是標靶治療的部分，但是我們使用的藥物的劑量跟強度，都可以大幅的下降。
劉育志醫師：請問在接受治療期間，患者需要注意哪些狀況？
賴學緯醫師：化療跟標靶藥物的副作用常常都是我們會需要小心的，包含噁心、嘔吐或者是皮膚會有變化，有些標靶藥物甚至會造成高血壓或是蛋白尿，臨床醫師都會很密集的去做一個控制跟處理。治療過程中常常會遇到手麻的現象，記得一定要提醒醫師，能夠在劑量的部分來去做調整，甚至要去做藥物的部分的更換。
賴學緯醫師：他大概45歲左右，是一個男生，一開始他認為是肝臟有腫瘤。其實他是一個大腸癌合併肝轉移部分，屬於第四期的患者。就是使用到所謂的單株抗體標靶藥物，再加上化學藥物部分的治療。在治療六個月左右，腫瘤有明顯的縮小，跟病人討論完之後，就做所謂的轉化性的手術，目前其實他還是一個疾病都是完全看不到的狀況，因此做這樣的治療其實是對病人很有幫助。
賴學緯醫師：大腸癌發生的比率跟年紀其實是越來越下降，假設我們真的不幸罹患這樣子的問題的話，真的不要去聽偏方，不僅沒有得到幫助，又讓後續的治療得到更多的困難。大家不要害怕或是對化療有太多的恐懼感，尤其我們現在有這樣子一個單株抗體標靶藥物能夠去做治療跟控制，專業的醫師一定會依照你的狀況，來做個人化的考慮跟討論，希望大家說能夠正視這樣的問題。
劉育志醫師：感謝賴醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。
賴學緯醫師：掰掰。
TWN-954-1224-80003
本衛教訊息由台灣安進協助提供
