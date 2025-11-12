晚期泌尿道上皮癌復發率高 化療後搭配免疫治療 降3成死亡風險
根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近四千名泌尿道上皮細胞癌患者，且許多患者確診時已屬晚期；其中，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據大型臨床數據，晚期泌尿上皮癌患者在化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅能提升患者的整體存活期，更降低近三成的死亡風險。如今，健保已跟上國際治療建議，放寬患者使用藥物的限制，中央健康保險署陳亮妤署長也回應，此次擴大給付預估每年再增加三百名泌尿道上皮細胞癌患者、共五百人受惠，平均每人每年可省一○五萬元以上藥費。
「這次健保給付的擴大，不僅是治療接軌國際，讓患者能在減少不必要檢測的情況下，使用合適且有效的藥物。」台灣泌尿內視鏡醫學會吳俊德理事長表示。泌尿路上皮細胞癌的治療是一條從診斷到後續追蹤的長路，這次擴大給付不僅使整體治療流程更順暢，也使醫師對患者後續照護的規劃更有信心。
台灣癌症研究學會蘇柏榮理事長也分享，有臨床數據的支持，醫師如今能依循治療建議，及早為化療後患者提供維持性治療，使整體照護路徑更完整。對此，臺灣楓城泌尿學會鍾旭東秘書長也表示，此次的擴大給付，讓醫病雙方可以更專注於治療本身。
臺北榮民總醫院腫瘤醫學部主治醫師賴峻毅指出，過去在臨床上，經常看到許多患者在化療結束後，僅能被動等待復發，如今不僅能減少患者等待時的不確定性，對醫師而言，不必再有看著病友有藥卻無法使用的無力感，也能更直接的與患者討論後續的治療選擇。面對賴清德總統所喊出的「二○三○年降低癌症死亡三分之一」的目標，今年十月擴大給付的健保政策，將使更多泌尿道上皮癌細胞患者能夠即時用到合適的治療，過去患者看的到、用不到的窘境將不再發生。
