晚期甲狀腺癌下一步怎麼走？健保擴大給付二線標靶補甲狀腺癌治療缺口

【健康醫療網／記者林則澄報導】甲狀腺癌雖被認為是「最溫和的癌症」之一，但若病程進展至中晚期、發生復發或轉移，病友往往需要依賴標靶治療來穩定病情。台北榮總一般外科主治醫師、甲狀腺醫學中心主任陳瑞裕醫師指出，部分病友在一線標靶藥物治療過程中，可能會遇到難以忍受副作用或產生抗藥性等問題，所幸健保已在去年8月擴大給付二線標靶藥物，讓病友可以在較低的經濟壓力下，達成長期疾病控制及維持生活品質的治療選項。

甲狀腺癌以分化型居多 復發轉移或放射碘治療無效需考慮標靶治療

甲狀腺癌主要分為分化型癌與未分化型癌兩大類，其中分化型癌占90%左右，以乳突癌最常見，預後相對較佳，濾泡癌次之，而髓質癌及未分化癌約占10%，通常惡性度高，治療挑戰較大1。陳瑞裕醫師受訪表示，大多數分化型甲狀腺癌患者在接受手術切除、放射碘治療及甲狀腺素抑制療法後，病情多可在定期追蹤加以控制。

廣告 廣告

然而，仍有約10%分化型甲狀腺癌患者，可能對放射碘治療反應不佳，或出現復發與遠端轉移，此時醫療團隊會依據腫瘤進展狀況、患者的身體耐受度與可能副作用，評估是否使用標靶治療作為後續治療選項2。

二線標靶藥接力治療 提供兼顧療效與生活品質的接續治療選擇

目前台灣核可的甲狀腺癌標靶藥物共有三種。陳瑞裕醫師表示，當患者在接受一線標靶藥物治療後，出現療效不足、或即使調整過劑量，仍因副作用影響生活品質時，醫療團隊會依據患者的實際情況，持續觀察病情變化與治療反應，並參考國際治療指引，如美國國家綜合癌症網絡（NCCN）、美國甲狀腺協會治療指引（ATA guidelines）建議，評估是否改用二線標靶藥物作為後續治療策略。

陳瑞裕醫師進一步指出，部分患者在被告知需轉換治療時，常會擔心是否代表病情惡化，但事實上，不同線別的標靶藥在副作用型態及出現比例上各有差異。調整治療方式的目的，並非代表治療強度的改變，而是希望在兼顧療效與生活品質的前提下，讓治療能夠更穩定地進行。實際治療選擇仍需由醫療團隊依患者個別狀況進行專業評估與討論。

陳瑞裕醫師也分享一名罹患甲狀腺癌超過五年的六旬女性個案，在手術及接受兩次高劑量放射碘治療後，因肺部出現轉移且病灶對碘治療反應愈顯不彰，於是開始使用一線標靶藥物治療。初期反應良好，不久後即出現蛋白尿及手腳皮膚不良反應，影響日常活動能力。經醫療團隊評估病況後，建議使用二線標靶藥物接續治療，目前在疾病控制及副作用管理上皆穩定，並持續透過定期回診進行追蹤與觀察。

健保擴增給付二線標靶藥 減輕患者及家庭的經濟負擔

除了療效，治療費用也是許多病友及家屬關心的議題。過去，當患者需轉換使用未納入健保的癌症藥物時，往往面臨高昂自費壓力，甚至因此延後或中斷治療。2025年8月起，健保正式擴大給付甲狀腺癌二線標靶藥物，讓病情出現進展或療效不佳時，符合條件的患者在健保制度下多一項用藥選擇。陳瑞裕醫師表示，健保擴大給付除了有助患者掌握治療時機，也讓醫療團隊在規劃治療策略時更能貼近患者實際需求，提升治療的彈性與延續性。

陳瑞裕醫師提醒，儘管多數甲狀腺癌患者預後良好，仍不可掉以輕心。病友應配合醫囑，規律接受治療並定期回診追蹤，才能即時掌握病情變化，在治療過程中做出最合適的調整，強化長期疾病管理。

財團法人癌症希望基金會（2025）。〈希望之路 面對甲狀腺癌〉。頁11。https://knowledge.ecancer.org.tw/download/view_articles_pdf/eit8a。 Worden, F. (2014). Treatment strategies for radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 6(6), 267-279.

【延伸閱讀】

甲狀腺癌治療再進展 健保新增標靶藥物接力治療選項

定期追蹤甲狀腺結節仍確診甲狀腺癌！ 醫揭「真正主因」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67307

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw