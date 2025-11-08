晚期肺癌治療的新契機，免疫合併治療醫師解析

劉育志醫師：近年來晚期肺癌的治療持續進步，讓存活期顯著延長，今天我們邀請到王金洲醫師，來談談免疫治療常見的疑問，歡迎王金洲醫師。

王金洲醫師：各位聽眾，大家好，我是高雄長庚紀念醫院，王金洲醫師。

劉育志醫師：請問肺癌的危險因子有哪些？

王金洲醫師：肺癌現在是臺灣一個很重要的發生率很高死亡率很高的疾病，它還是跟癌症一樣，會有相對的一些風險，最常見的還是抽菸，還有一些環境的汙染。另外，最近腺細胞肺癌的肺腺癌比例，大概接近50%到60%(目前已成長至約70%)，這群人大概都有一些家族史的因子存在。

劉育志醫師：請問晚期肺癌的治療方式有哪些？

王金洲醫師：目前晚期肺癌的治療方式，有三大類的藥物，第一個就是化學藥物，這個大概已經幾十年了，大家都很熟悉的藥物，第二個就是2000年以後的標靶藥物治療，如果有相對的基因突變，可以使用標靶藥物治療，第三個就是2014、2015之後，整個開始被發現出來，使用在晚期肺癌就是免疫藥物，主要是這三大類的藥物。

劉育志醫師：請問哪些晚期肺癌患者，適合接受免疫合併治療？

王金洲醫師：有基因突變的病人，比較適合標靶藥物，這群病人大概佔了50%到60%的病人，沒辦法使用到標靶藥物的，相對整個化療藥物、免疫藥物，對他來講就會比較重要，大概有40%到50%的病人，整個化療藥物有一些副作用，而且它的效果也比較沒有這麼好，所以免疫藥物的產生對這群病人來講非常重要，免疫藥物的使用方法，有單獨的免疫藥物使用，也有免疫藥物加化療藥物的合併使用，也有免疫加免疫藥物的合併使用，有些病人會比較在乎化療的副作用，當然我們就會建議他，是不是要使用免疫加免疫，雙免疫的藥物來治療。

劉育志醫師：請問免疫治療的機轉為何？

王金洲醫師：我們的癌細胞會有一些蛋白質，這些會跟我們的免疫系統結合，這種結合會造成我們的免疫系統，沒辦法來抵抗我們的這些癌細胞，所以我們現在有免疫藥物的治療，免疫藥物治療真正的全名是免疫檢查點的抑制劑，它就是要把這個蛋白質跟癌細胞結合把它打斷掉，打斷掉之後我們的免疫系統就可以再回來對我們的癌細胞產生對抗，就可以把我們的癌細胞殺掉。

劉育志醫師：請問免疫合併治療，對於晚期肺癌患者有何幫助？

王金洲醫師：使用免疫藥物加化療藥物，或者是免疫藥物加免疫藥物，對這群病人來講是非常重要的，因為使用了免疫藥物之後會比傳統原來的化療藥物，增加大概10%到20%有效的機率，也許它的5年存活率會提升到20%到30%以上。

劉育志醫師：接受免疫合併治療時，患者需要注意哪些狀況？

王金洲醫師：免疫藥物還是會有一些副作用，但是它的副作用跟化療藥物比起來其實相對減少，也沒有這麼嚴重，少部分的病人可能會有一些，造成他免疫系統的相關疾病，但是現在因為我們所有的醫師，在處理免疫藥物的經驗，其實大家都非常豐富，大概都沒有問題，其他比較常見的可能就是虛弱或疲憊感，這個大概在我們臨床上面，在處理上面都沒有問題。

王金洲醫師：大概是40幾歲的男生，他是肺腺癌，他都沒有相對應的基因突變，所以就沒辦法使用標靶藥物，有跟病人解釋說，其實化療藥物跟免疫藥物，對他來講還是一個非常重要的，但是病人40幾歲算年輕的病人，其實他蠻在乎化療的一些相對的副作用，就建議他使用免疫加免疫，雙免疫的藥物，這位病人從今年年初，大概用到現在八個月，已經追蹤了兩次的電腦斷層，病人的腫瘤有縮小，病人也是一樣從家裡來門診打針，也不需要住院，打完針就回去，所以整個雙免疫的治療對他來講，治療上面的方便性是很好，而且也沒有相對的，一些很嚴重的副作用，偶爾會有一些疲憊感，整個治療的過程算是非常的順利，而且病人的滿意度也非常好。

劉育志醫師：感謝王金洲醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

王金洲醫師：掰掰。

