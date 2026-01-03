晚期腎細胞癌治療進展，免疫合併治療醫師解析

賴峻毅醫師：進入到免疫合併標靶治療的年代，或者是雙免疫治療的組合，它就把總存活期拉到了。

劉育志醫師：近年來，晚期腎癌的治療持續進步，幫助存活期顯著延長，今天我們邀請到賴峻毅醫師，談談關於免疫治療常見的疑問，歡迎賴峻毅醫師。

賴峻毅醫師：大家好，我是臺北榮總腫瘤內科賴峻毅醫師。

劉育志醫師：請問腎細胞癌的常見症狀有哪些？

賴峻毅醫師：多數的病人其實，不一定會有很明顯的症狀，當腫瘤如果是比較大的，或者是它影響的範圍比較廣，或者是影響比較到周圍的器官，或是周圍的組織，可能會有一些其他的症狀，常見的可能有一些疼痛，壓迫的疼痛、背痛，輕微的血尿等等[1]，但是大部分的病人有時候是健康檢查發現，有時候是偶然發現的。

劉育志醫師：請問晚期腎細胞癌的治療方式有哪些？

賴峻毅醫師：主要的治療方式大致上有兩類，一類是所謂的標靶治療，另外一大類就是所謂的免疫治療[2]，這個免疫治療則是用打針的方式，它可能就是定期兩個禮拜，或是三個禮拜進行一次靜脈注射，如果把這兩個合併在一起也是一個做法，所以目前有幾種組合，一種是免疫合併標靶的治療[3]，另外有一種治療是兩種免疫治療合併[4]使用，無論是雙免疫治療或者是免疫合併標靶治療，這些組合都是可以，大幅的增加病人的存活率，以及整體的存活期，以及生活品質3,4。

劉育志醫師：請問哪些晚期腎細胞癌患者，適合接受免疫合併治療？

賴峻毅醫師：無論是雙免疫或者是免疫合併標靶，它都比單用免疫治療或者是單用標靶治療，他的存活期跟他的臨床表現都要好得多，所以其實這應該是我們現在，對於晚期或者是轉移的腎細胞癌的病人，首選的建議的治療方式，基本上我們幾乎所有病人，我們就會優先考慮做這樣子的組合的治療方式，有些病人他不適合使用免疫治療，比如說自體免疫疾病的患者，他可能長期有在使用一些抗免疫藥物，或是一些免疫抑制劑，我們就不建議去使用免疫治療。

劉育志醫師：請問免疫治療的機轉為何？

賴峻毅醫師：免疫治療是一個很特別的一種藥物的模式，藥物本身不會去攻擊癌細胞，反而它會去活化自己體內的免疫細胞，可以把它想成是體內的軍隊或者是警察，免疫治療的機制就是去重新喚醒這些已經沉睡，或者是已經疲勞的免疫細胞，自己體內的免疫細胞，就會來攻擊自己體內的腫瘤。

劉育志醫師：請問免疫合併治療對於晚期腎癌的患者有何幫助？

賴峻毅醫師：在沒有標靶治療也沒有免疫治療的時候，其實對於腎細胞，尤其是晚期轉移腎細胞癌的治療的療效是很差的，預期的存活期是非常短的，可能是一年、兩年之類[5]，後來逐漸的有這個標靶治療的發展，以及免疫治療的發展，才把這個存活期拉長，對於一個晚期或者轉移，這種就是第四期的腎細胞癌，在過去，如果只單用標靶治療的話它的總存活期時間可能沒有那麼長，大致上就是三年上下[6]，進入到免疫合併標靶治療的年代，或者是雙免疫治療的組合，它就把總存活期拉到了，除此之外，免疫合併治療的副作用相對於傳統的，比如說化學治療來說是，少得非常多的，大部分的病人在使用免疫治療、免疫合併標靶或是雙免疫治療的情況下，其實生活品質都還不錯，所以其實這是一個療效好，而且副作用低5的一種治療的方式。

劉育志醫師：接受免疫合併治療時，患者需要注意哪些狀況？

賴峻毅醫師：我們剛才講了很多免疫合併治療的好處，但是極少數的病人會有所謂的免疫副作用，免疫的不良反應，最常見的症狀會出現一些皮膚上起疹子，病人會覺得癢或者是起紅疹，或者是有一些腹瀉或者腸胃炎的相關的症狀，相對更嚴重一點的是，免疫不良反應裡面的，免疫肺炎或者是免疫肝炎[7]，一年可能只有幾%的病人會遇到這種情況，大部分病人是不會遇到的，所以如果有使用免疫合併治療的病人，只要有出現相關的症狀，可能要提高戒心，及早的回診找醫師討論，由醫師來判斷。

賴峻毅醫師：有一位病人他在診斷的時候，這個腫瘤除了在腎臟有很大一顆之外，還轉移到了肺部還有骨頭 ， 還有他的腎上腺，多處轉移，所以他就開始接受這個免疫合併標靶的免疫合併治療，治療到現在腫瘤縮小的幅度非常的好，一開始影響到肺所以他呼吸是蠻喘的，在開始治療大概幾個禮拜之後呼吸就變不喘了，他就可以正常很輕鬆的走來走去，過他的生活，生活的作息有非常好的生活品質，從去年底到現在，將近一年，他的治療的流程就是很固定，就是每天吃藥加上幾個禮拜來門診打一次針的情況，我們就可以看著他的腫瘤逐步的縮小，肺部的轉移已經消失了，骨頭的轉移也都小了很多，前一陣子他才去接受手術，把比較大顆的腎臟的腫瘤就把他整個取下來，身體裡面的腫瘤就消得非常好，然後也有非常良好的生活品質，所以他對於這個治療的成效，以及生活品質非常的滿意。

賴峻毅醫師：感謝賴醫師接受我們的訪談，我們下次再見 ， 掰掰。

賴峻毅醫師：掰掰。

