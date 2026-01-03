晚期腎細胞癌治療進展，免疫合併治療醫師解析
賴峻毅醫師：進入到免疫合併標靶治療的年代，或者是雙免疫治療的組合，它就把總存活期拉到了。
劉育志醫師：近年來，晚期腎癌的治療持續進步，幫助存活期顯著延長，今天我們邀請到賴峻毅醫師，談談關於免疫治療常見的疑問，歡迎賴峻毅醫師。
賴峻毅醫師：大家好，我是臺北榮總腫瘤內科賴峻毅醫師。
劉育志醫師：請問腎細胞癌的常見症狀有哪些？
賴峻毅醫師：多數的病人其實，不一定會有很明顯的症狀，當腫瘤如果是比較大的，或者是它影響的範圍比較廣，或者是影響比較到周圍的器官，或是周圍的組織，可能會有一些其他的症狀，常見的可能有一些疼痛，壓迫的疼痛、背痛，輕微的血尿等等[1]，但是大部分的病人有時候是健康檢查發現，有時候是偶然發現的。
劉育志醫師：請問晚期腎細胞癌的治療方式有哪些？
賴峻毅醫師：主要的治療方式大致上有兩類，一類是所謂的標靶治療，另外一大類就是所謂的免疫治療[2]，這個免疫治療則是用打針的方式，它可能就是定期兩個禮拜，或是三個禮拜進行一次靜脈注射，如果把這兩個合併在一起也是一個做法，所以目前有幾種組合，一種是免疫合併標靶的治療[3]，另外有一種治療是兩種免疫治療合併[4]使用，無論是雙免疫治療或者是免疫合併標靶治療，這些組合都是可以，大幅的增加病人的存活率，以及整體的存活期，以及生活品質3,4。
劉育志醫師：請問哪些晚期腎細胞癌患者，適合接受免疫合併治療？
賴峻毅醫師：無論是雙免疫或者是免疫合併標靶，它都比單用免疫治療或者是單用標靶治療，他的存活期跟他的臨床表現都要好得多，所以其實這應該是我們現在，對於晚期或者是轉移的腎細胞癌的病人，首選的建議的治療方式，基本上我們幾乎所有病人，我們就會優先考慮做這樣子的組合的治療方式，有些病人他不適合使用免疫治療，比如說自體免疫疾病的患者，他可能長期有在使用一些抗免疫藥物，或是一些免疫抑制劑，我們就不建議去使用免疫治療。
劉育志醫師：請問免疫治療的機轉為何？
賴峻毅醫師：免疫治療是一個很特別的一種藥物的模式，藥物本身不會去攻擊癌細胞，反而它會去活化自己體內的免疫細胞，可以把它想成是體內的軍隊或者是警察，免疫治療的機制就是去重新喚醒這些已經沉睡，或者是已經疲勞的免疫細胞，自己體內的免疫細胞，就會來攻擊自己體內的腫瘤。
劉育志醫師：請問免疫合併治療對於晚期腎癌的患者有何幫助？
賴峻毅醫師：在沒有標靶治療也沒有免疫治療的時候，其實對於腎細胞，尤其是晚期轉移腎細胞癌的治療的療效是很差的，預期的存活期是非常短的，可能是一年、兩年之類[5]，後來逐漸的有這個標靶治療的發展，以及免疫治療的發展，才把這個存活期拉長，對於一個晚期或者轉移，這種就是第四期的腎細胞癌，在過去，如果只單用標靶治療的話它的總存活期時間可能沒有那麼長，大致上就是三年上下[6]，進入到免疫合併標靶治療的年代，或者是雙免疫治療的組合，它就把總存活期拉到了，除此之外，免疫合併治療的副作用相對於傳統的，比如說化學治療來說是，少得非常多的，大部分的病人在使用免疫治療、免疫合併標靶或是雙免疫治療的情況下，其實生活品質都還不錯，所以其實這是一個療效好，而且副作用低5的一種治療的方式。
劉育志醫師：接受免疫合併治療時，患者需要注意哪些狀況？
賴峻毅醫師：我們剛才講了很多免疫合併治療的好處，但是極少數的病人會有所謂的免疫副作用，免疫的不良反應，最常見的症狀會出現一些皮膚上起疹子，病人會覺得癢或者是起紅疹，或者是有一些腹瀉或者腸胃炎的相關的症狀，相對更嚴重一點的是，免疫不良反應裡面的，免疫肺炎或者是免疫肝炎[7]，一年可能只有幾%的病人會遇到這種情況，大部分病人是不會遇到的，所以如果有使用免疫合併治療的病人，只要有出現相關的症狀，可能要提高戒心，及早的回診找醫師討論，由醫師來判斷。
賴峻毅醫師：有一位病人他在診斷的時候，這個腫瘤除了在腎臟有很大一顆之外，還轉移到了肺部還有骨頭 ， 還有他的腎上腺，多處轉移，所以他就開始接受這個免疫合併標靶的免疫合併治療，治療到現在腫瘤縮小的幅度非常的好，一開始影響到肺所以他呼吸是蠻喘的，在開始治療大概幾個禮拜之後呼吸就變不喘了，他就可以正常很輕鬆的走來走去，過他的生活，生活的作息有非常好的生活品質，從去年底到現在，將近一年，他的治療的流程就是很固定，就是每天吃藥加上幾個禮拜來門診打一次針的情況，我們就可以看著他的腫瘤逐步的縮小，肺部的轉移已經消失了，骨頭的轉移也都小了很多，前一陣子他才去接受手術，把比較大顆的腎臟的腫瘤就把他整個取下來，身體裡面的腫瘤就消得非常好，然後也有非常良好的生活品質，所以他對於這個治療的成效，以及生活品質非常的滿意。
賴峻毅醫師：感謝賴醫師接受我們的訪談，我們下次再見 ， 掰掰。
賴峻毅醫師：掰掰。
MAT_TW_OPD/YV_00046. ONC-TW-2400035
參考資料：
[1] 國泰醫院腎臟癌：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/category.asp?category_id=939
[2] 台灣泌尿腫瘤醫學會(TUOA)腎細胞癌臨床治療指引 2020 版P.3-4：https://tuoa.org.tw/uploads/1-2%20%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E8%85%AB%E7%98%A4%E9%86%AB%E5%AD%B8%E6%9C%83%20RCC%20guideline%202020%E7%89%88.1697090907.pdf
[3] Nivolumab plus Cabozantinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma：https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026982
[4]Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma： https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1712126
[5] Motzer, R.J., et al. (2017). DOI: 10.1056/NEJMoa1614377
[6] Motzer, R.J., et al. (2017). DOI: 10.1056/NEJMoa1614377
[7] 中華民國泌尿腫瘤關懷協會-腎臟癌：https://www.cuca.org.tw/%E8%85%8E%E8%87%9F%E7%99%8C%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B2%BB%E7%99%82
其他人也在看
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 2 天前 ・ 3
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 1
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累
忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。 沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了 「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
憂鬱症患者出現「這些變化」要警覺，恐是躁鬱症！醫揭1檢查助判別：大腦反應真的不同
摘要：長期治療憂鬱症的患者，若出現情緒異常高昂、睡眠需求明顯減少等變化，需警覺可能並非單純憂鬱症。醫師指出，可透過非侵入性的 fNIRS 腦部檢查，觀察大腦反應差異，作為輔助診斷與治療調整的參考。56歲教師林女士（化名）10年來持續規律治療憂鬱症，不料2年前她突然出現持續性情緒高昂、睡眠需求驟減，一......詳全文良醫健康網 ・ 23 小時前 ・ 2
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3