晚期EGFR肺腺癌患者別放棄！健保擴大給付新一代標靶藥

【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】在台灣，EGFR突變型非小細胞肺癌是常見的肺癌類型，其中，因肺癌初期無明顯症狀，部分患者發現時都已遠端轉移或邁入晚期，甚至面臨腦轉移風險，目前健保已擴大給付新一代標靶藥物用於晚期肺腺癌的第一線治療，讓患者在治療選擇上更加多元；馬偕紀念醫院胸腔內科蘇健醫師指出，晚期肺癌患者的治療目標在於如何爭取最長整體存活期，然而，生命延長的先決條件是讓患者維持良好且可接受的生活品質，如今健保擴大給付新一代標靶藥物，使醫師在治療策略有更多考量空間。

EGFR基因突變肺癌腦轉移高 臨床聚焦個人化治療策略

晚期肺癌被認定為容易發生轉移的癌症，其中部分EGFR基因突變的晚期肺癌患者，腦轉移發生率高，因而引發不同症狀，嚴重影響日常生活；蘇健醫師提及，其實這是早期臨床所觀察，主要因肺癌是「無聲殺手」，臨床觀察發現，許多患者發現時，肺癌都已面臨遠端轉移，擴散至其他器官，因此現今臨床上，更聚焦於針對遠端轉移的治療，是否能達到個人化治療策略。

治療EGFR基因突變肺癌 新一代標靶藥物提供治療選擇

治療晚期肺癌的藥物選擇，包括化療藥物、免疫藥物及標靶藥物，臨床上，根據患者病況、是否有遠端轉移部位及範圍，採以單一或合併的多種療法；蘇健醫師提及，根據過往臨床經驗，針對有EGFR基因突變的晚期肺癌患者，若腦轉移控制不佳，治療上可採以EGFR標靶加上血管抑制劑的雙標靶治療，不過臨床經驗發現，單一使用新一代標靶藥物用於腦轉移的EGFR基因突變晚期肺癌患者，有機會病況更趨於穩定狀態。

健保擴大給付新一代標靶藥物 醫：訂治療策略增討論空間

蘇健醫師指出，一般而言，標靶治療用於肺癌晚期治療上都有一定程度的影響，雖效果仍依照患者病況、體質不同而有所差異，但隨著醫療技術進步，從臨床觀察可發現，單一使用新一代標靶藥物能發揮穿透血腦屏障特性，使患者反應有所進步，也讓醫師在訂定治療策略時，增加更多討論空間。

標靶藥仍可能有副作用 積極與醫師討論是關鍵

不過在治療上，任何藥物都可能產生程度不一的副作用，包括標靶藥物也是如此；蘇健醫師提及，過往臨床經驗顯示，傳統標靶藥物可能會出現像皮疹、乾燥、痤瘡等皮膚問題，或腹瀉、食慾不振等腸胃道症狀，而隨著藥物研發進步，部分臨床經驗顯示，新一代標靶藥物副作用減少，但偶有患者出現心臟及肝功能等副作用，此時可和醫師進一步討論，根據個人情況調整劑量或更換藥物，避免影響治療策略。

60歲女罹EGFR基因突變肺腺癌 新一代標靶藥物維持生活品質

一名60幾歲女性，沒有抽菸習慣，某次健檢時發現肺部有腫瘤，進一步檢查發現腦部、骨頭皆有遠端轉移，但卻無任何症狀；蘇健醫師指出，患者經切片證實為EGFR基因突變的肺癌，經評估申請健保使用新一代標靶藥物治療，一段時間治療後，患者整體生活品質目前維持良好。

40歲男罹肺腺癌無症狀 昏倒就醫發現腦部多顆腫瘤

另一名40幾歲男性，日常有頭痛問題，卻並不為意，某天因腦壓升高昏倒送急診，檢查後發現腦部已有多顆大大小小腫瘤，進一步檢查確診為肺腺癌，考量健保申請新一代標靶藥物需要等候審查，因此先透過其他治療方式控制腫瘤，後續健保申請通過後便以新一代標靶藥物治療。經半年治療搭配復健，患者病況趨於穩定，重拾生活腳步；蘇健醫師提及，此個案較爲特殊，肺部雖有腫瘤但未引起任何咳嗽、胸悶等症狀，反而是因腦部症狀符合肺癌腦轉移特性，因此進一步檢查，確診為肺腺癌。

標靶藥物治療肺腺癌 醫：爭取後續治療空間

蘇健醫師表示，從病人的角度，新一代標靶藥物用於第一線治療，能作為治療策略的一部分，對於醫師而言，臨床策略也更貼近國際治療指引，且在臨床觀察經驗顯示，先採以標靶藥物有機會延緩接受化療時間，甚至有機會加入臨床試驗，爭取後續治療空間，讓部分患者在治療上有機會爭取更長存活期。

