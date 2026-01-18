晚清狀元張謇表彰如皋“義犬”／夏俊山

夏俊山

張謇是清末狀元、近代實業家、教育家。最近讀閱讀了一批民國書刊。古人說，見微知著，見衣識人。讀1926年《學生文藝叢刊》第6捲髮表的文章《如皋義犬》，讓我看到了張謇的為人另一個側面。

事情發生在1924年（民國十三年）8月，地點是在如皋苴鎮吉家莊。（1912年後，苴鎮屬如皋縣，今屬如東縣）。當地有一農民叫馮愛玉。有一天，馮愛玉忽然失蹤了。那個時代，沒有如今的刑偵技術，加之，民不告，官不理。一個大活人沒了，並未引起大家的關注和重視。據李懷清《春暖堂詩話》（見《學生文藝叢刊》1926年第6期）記述：馮愛玉的妻子劉氏跟叔子馮愛國通姦。8月29日夜間，馮愛國借酒壯膽，把哥哥馮愛玉活活勒死，埋在範公堤馮家路一側。馮愛玉養了一條黑犬，找不到主人，“奔號狂吠數日，偵知玉瘞所，乃終日匍匐涕泣，若示主人為其雪冤然。”（引自《春暖堂詩話》）。這一段感人的情節，張謇《義犬》（原載1925年3月14日《大公報》。《張謇全集》第260頁收錄）一文所述更具體：

“犬不見玉，終日皇皇，四竄叫號，忽跡至蕩，徘徊土墳處。自是日必至，且嗅且號，旬餘跑土成穴露衣角，即奔區警局前，晝立而號，夜坐而哭。區員心動焉，令巡長及投役隨犬往，啟視知為玉屍。”

據1926年《學生文藝叢刊》第6卷所載李懷清的文章：地保馮裕魁將案情報告警官，警官上報縣知事周燾，抓獲殺人兇手，處以死刑，結了此案。如皋苴鎮一位叫朱龍祺的，有感於此事，寫下三首七律《詠義犬》：

一

黑風刮刮夜三更，繞岸啼號頗不平。

故主計從何日出，荒村恍見有人行。

聞聲似領傳呼意，果腹難忘豢養情。

哭向範堤空闊處，恩公生死未分明。

二

荒寒無樹少人家，北斗闌幹南鬥斜。

哭主淚幹惟出血，噬人性淡不磨牙。

平平淺土俱成穴，鬱鬱悲風易起沙。

認得舊時衣履跡，應憐犬目未曾花。

三

哭聲直上九重天，奔逐街衢與陌阡。

私室陰謀遭鬼妒，公家密察在人先。

遺骸竟雪烏盆恨，異代堪齊黃耳賢。

從此名圖存紀念，香兒名字永流傳。

三首七律，第一首側重寫義犬尋找主人、眷戀主人。第二首側重寫義犬痛哭主人，找到了主人埋葬之地。第三首詩用了“烏盆記”、“黃耳傳書” 的典故，交代了張謇給義犬取名“香兒”一事。

義犬為主人報仇一事頗具傳奇色彩，傳播很廣。有感於此事，張謇特地將那條黑狗牽到南通，養在中公園的嘉會堂，並寫下《為公園義犬募捐啟》。