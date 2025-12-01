晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
大陸中心／唐家興報導
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵為亂政禍源的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。
賽金花從「花船少女」到「被迫踏入風塵」
賽金花原名趙靈飛，安徽徽州人。幼年家道中落，隨父移居蘇州後命運急轉直下。1886 年，她被迫成為蘇州花船上的妓女，當時用的名字不是「賽金花」，而是「傅彩雲」。
同年，她被大臣洪鈞納為三姨太，一度以為命運終於出現轉折，卻在短時間內再遭噩運：洪鈞驟然病逝，她被迫回到青樓，改名曹夢蘭，再度流落風塵。
意外踏入歐洲上流社會：一位「妓女」走進皇室與外交場
命運突然發生戲劇性反轉，是因為洪鈞被任命為出使四國的公使。原配夫人因畏懼洋人，不敢同行，於是讓年輕貌美、懂人情世故的傅彩雲代替自己與洪鈞一同前往歐洲。
流利德語的中國女子
在歐洲的三年間，她迅速展現個人魅力，甚至與德國皇帝威廉二世建立友誼，也因此學會了一口標準德語。這段經歷，成為她日後救下北京城的關鍵伏筆。
八國聯軍攻城時的驚人一幕：她用一句德語擋下殺戮
1900 年，八國聯軍攻入北京，城內一片腥風血雨。當德國士兵闖進她所在的妓院時，原以為會進行搶掠，卻被房中女子突然流利的德語嚇住。這名女子就是賽金花。她自稱認識八國聯軍總司令瓦德西，並要求立即面談。
「德國是文明國家，你們怎會縱兵屠殺？」
面對瓦德西，她沒有卑躬屈膝，而是直言質問：德國以紀律聞名，為何士兵放縱焚掠？這樣的行為與文明國家不符。這番話，比任何官員的外交辭令都更直接、更震撼。瓦德西竟被她說服，隨即下令停止無差別屠城。許多史料記載，正是賽金花的勸阻，使北京免於更嚴重的生靈塗炭。
她協助議和、說動克林德夫人，爭得寬待條件
情勢最緊張時，德國公使克林德被義和團殺害，德方要求慈禧「以命抵償」、光緒帝親自賠罪。李鴻章束手無策，是賽金花主動出面，透過瓦德西找到克林德夫人。
用「紀念碑」化解帝國憤怒
賽金花提出折衷方案：為克林德立一座象徵性紀念碑，以歐洲慣例的方式表達歉意。這個建議被接受，最終讓議和條件得以緩和。1902 年碑落成時，她獲邀出席揭幕。名士顧鴻銘見到她，忍不住感慨：「妳做的義舉，上天一定記得。」
跌宕一生：三度出嫁、三度喪夫，被稱「克夫」到晚年孤苦
她從童年悲苦，到進入上流社會，再回落風塵，又因義舉成為民間英雄。之後她三度出嫁，卻三度喪夫，被外界議論為「克夫」。中年後更曾因人命案件入獄，人生如戲劇般反覆起落。到了晚年，她生活困窘、形影單薄，最終於 1936 年在上海病逝。
歷史記住了她的「身份」，卻忘了她真正做過的事
賽金花被誤解、被浪漫化，也被汙名化。有人強調她的風塵背景，有人質疑她的傳說是否被誇張，但無論如何，在最黑暗的年代，她確實曾用語言、勇氣與機智，阻止了北京城的更大災難。
她不是宮廷之人，也無高官權力，卻成了民間記憶裡的「救城者」。而真正能做到這件事的，不是她的美貌，而是她的膽識。
