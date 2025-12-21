晚睡真的很傷身？9大「熬夜壞處」健康默默被掏空 第一名超有感

記者李育道／台北報導

習慣性熬夜帶來的負面影響其實比想像中更嚴重。（圖／翻攝自pixabay）

現代人生活步調快，工作及課業壓力大，熬夜幾乎成了「全民運動」。雖然偶爾晚睡追劇、加班、打遊戲看似無傷大雅，但習慣性熬夜帶來的負面影響其實比想像中更嚴重。社群輿情分析平台就追蹤近三個月網友熱議的九大「熬夜壞處」。

「熬夜壞處」相關話題的網路聲量，其中「影響精神狀態」是網友熱議最大的壞處。（圖／《Social Lab社群實驗室》）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「熬夜壞處」相關話題的網路聲量，結果發現許多網友認為「影響精神狀態」是最大的壞處。在社群上，常見不少人表示「年紀大了，真的一天不睡就提不起精神」、「一整天沒睡很難集中注意力」。也有醫師提醒「許多人以為失眠只是晚上睡不著，但其實白天的情緒、健康與專注力都會受到牽連」，點出熬夜不只影響精神狀況，長期下來甚至可能導致情緒不穩定、易怒和焦慮等問題。

長期睡眠不足容易使荷爾蒙失調、皮脂分泌旺盛，不僅會讓臉上出現痘痘與黑眼圈，還可能加速肌膚老化。（示意圖／pixabay）

而「皮膚狀況不佳」同樣是廣受關注的壞處，若長期睡眠不足容易使荷爾蒙失調、皮脂分泌旺盛，不僅會讓臉上出現痘痘與黑眼圈，還可能加速肌膚老化，而膚色蠟黃、暗沉等情況也是常被網友點名的熬夜副作用。至於「腸胃問題」亦是許多網友深有感觸的困擾，醫師指出，熬夜會破壞腸道菌叢多樣性，讓腸胃防線變弱，容易造成胃酸逆流、脹氣及腸胃不適等症狀，直言「維持規律作息，確保每天睡滿7小時，這比任何藥物都有效」。

「引發頭痛／頭暈」與「增加心血管疾病風險」也是網友熱議的熬夜隱憂。(示意圖/AI生成)

除了上述問題外，「引發頭痛／頭暈」與「增加心血管疾病風險」也是網友熱議的熬夜隱憂。許多人分享，自己只要一熬夜，隔天就會頭昏腦脹，十分不適。醫界也提醒，長期睡眠不足可能會造成自律神經失衡，使血壓波動、心跳不穩，進而增加心血管疾病風險。此外，有營養師分享，熬夜會導致新陳代謝變差，使身體更容易累積脂肪，進而導致體重增加，說明熬夜與體重上升之間存在關聯。

