晚節不保！前連江縣秘書長張龍德榮譽退休 「收賄縱放標案違規」100萬交保

連江縣政府張姓前秘書長涉嫌收賄，遭北檢搜索約談。資料照片

才剛榮譽退休不久的連江縣政府前秘書長張龍德涉嫌收賄數十萬，護航妻舅蕭松年借牌投標，還放任他在履約期間違規不予裁罰，台北地檢署獲報，25日兵分6路搜索張男及蕭松年的住家及公司，約談張龍德等人到案，複訊後諭知張100萬元交保，限制出境出海，實施電子監控。

北檢指出，張龍德的妻舅蕭松年借牌投標，2020年成功得標價值2000萬元的標案「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，他用數十萬買通張姓前秘書長，張男收錢後放任蕭男在履約期間違規不裁罰，之後張男妻子戶頭突然多了數10萬元來自妻舅的匯款，啟人疑竇。

北檢獲報後，25日指揮法務部廉政署，持法院搜索票，搜索張龍德等人的住居所及2家公司共6處所，另由廉政官持函向相關機關調取卷證。張龍德晚間移送北檢複訊，訊後諭知100萬元交保，妻子蕭若芸則獲無保請回。



