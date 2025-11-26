晚節不保！前連江縣秘書長張龍德榮譽退休 「收賄縱放標案違規」100萬交保
才剛榮譽退休不久的連江縣政府前秘書長張龍德涉嫌收賄數十萬，護航妻舅蕭松年借牌投標，還放任他在履約期間違規不予裁罰，台北地檢署獲報，25日兵分6路搜索張男及蕭松年的住家及公司，約談張龍德等人到案，複訊後諭知張100萬元交保，限制出境出海，實施電子監控。
北檢指出，張龍德的妻舅蕭松年借牌投標，2020年成功得標價值2000萬元的標案「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，他用數十萬買通張姓前秘書長，張男收錢後放任蕭男在履約期間違規不裁罰，之後張男妻子戶頭突然多了數10萬元來自妻舅的匯款，啟人疑竇。
北檢獲報後，25日指揮法務部廉政署，持法院搜索票，搜索張龍德等人的住居所及2家公司共6處所，另由廉政官持函向相關機關調取卷證。張龍德晚間移送北檢複訊，訊後諭知100萬元交保，妻子蕭若芸則獲無保請回。
才剛榮退！連江縣府前秘書長疑收賄護航廠商 檢廉搜索傳喚5人
檢廉獲報，連江縣政府前張姓秘書長涉嫌於「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討案」招標案中，護航廠商，使廠商不會因違規行為遭到裁罰。台北地檢署25日指揮廉政署兵分6路發動搜索，傳喚張姓前秘書長及廠商等一共6人到案，全案朝違反貪污治罪條例持續偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
連江縣府辦標案秘書長疑圖利妻舅 檢廉6路搜索約談
連江縣政府在2020年、2023年辦理採購案時，當時縣府張姓秘書長擔任標案的召集人兼評委，明知投標廠商為妻子的弟弟蕭姓男子借牌投標，卻不避嫌讓他得標有圖利之嫌，甚至在得標後因為違規必須裁罰，卻挺身護航，事後還有數10萬不明金流，疑似收受賄賂。太報 ・ 18 小時前
前連江縣府秘書長張龍德涉圖利「借牌投標」妻舅 深夜移送北檢複訊
連江縣政府前秘書長張龍德的妻舅蕭松年涉嫌借牌投標，在標案有違規恐面臨裁罰時，張龍德涉出手疑「沒收」裁罰。而他在採購案中擔任評選委員及召集人，明知妻舅借牌投標，仍主導會議予以通過。台北地檢署25日指揮廉政署，兵分6路搜索張龍德、蕭松年等人住處，約談5人到案，全案朝違反政府採購法及貪污治罪條例罪嫌偵辦。自由時報 ・ 10 小時前
連江縣退休官員任內涉收賄護航 檢廉約談5人
（中央社記者林長順台北25日電）檢廉獲報，連江縣已退休官員張姓男子，涉嫌在任內收受賄賂數十萬元，履約期間護航廠商蕭姓男子。台北地檢署今天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談張、蕭等5人。中央社 ・ 19 小時前
【更新】辦理採購案疑圖利妻舅 連江前秘書長張龍德涉貪百萬交保
從小立志當檢察官，卻因緣際會在連江縣服務30多年，今年7月間才光榮退休的縣江縣政府前秘書長張龍德，在任內辦理2件工程採購案時，疑似圖利自己的妻舅，甚至疑有收受不當賄賂，檢廉昨(11/25)日發動搜索約談，經檢察官漏夜偵訊後，在今(11/26)日清晨以涉犯《貪污治罪條例》等罪，諭知100萬交保、限制出境出海及住居，並實施電子腳環科技監控。太報 ・ 5 小時前
連江縣前秘書長涉收賄！ 廉政署兵分6路搜索、約談5人
蕭男於2020年5月14日以借牌方式投標「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」後成功以近2000萬元的金額得標。而在蕭男執行該標案期間，張姓秘書長疑似收受數十萬元賄賂金，並在收賄後，於蕭男履約執行採購案期間為其...CTWANT ・ 19 小時前