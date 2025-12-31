一晚能跨年三次！全球唯一「天選小鎮」就在澳洲 全鎮只住19人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

距離跨年倒數已不到9小時，但在澳洲有一個小鎮，卻能在同一個夜晚「跨年三次」。位於澳洲內陸交界處的卡梅倫角鎮（Cameron Corner），因地理位置橫跨三個州、三個時區，被稱為全世界唯一能連續迎接三次新年的地方。

卡梅倫角鎮坐落在昆士蘭州、南澳州與新南威爾斯州的交界，由於三州在時區與夏令時間制度上略有差異，讓這個小鎮在跨年夜擁有得天獨厚的「時間魔法」。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，跨年當晚，民眾會先在屬於昆士蘭州的酒吧迎接新年，接著在晚上10點30分左右轉移到新南威爾斯州區域，提前觀賞跨年煙火，之後再移動至南澳州範圍，完成「一夜三跨年」的特殊體驗。

儘管卡梅倫角鎮規模迷你，根據2021年人口普查，全鎮僅有19名居民，但這項全球罕見的跨年玩法，卻能在年末吸引數百名遊客前來朝聖。對這座偏遠小鎮而言，跨年不只是迎接新年，更是一年一度最熱鬧、也最有存在感的時刻。

