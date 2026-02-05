一晚要價2300元！櫻花妹住進「台北蟑螂飯店」...哭喊：不會再來了

日本女子在台北某飯店內抓到超過20隻蟑螂。圖／翻攝自IG ＠cyinarrich

連台灣人都不住了，更何況是外國旅客！近日有名日本女子到台灣旅遊時，入住台北車站附近一家飯店，豈料看似正常的房間，卻不斷爬出小蟑螂，嚇得兩人無法安心入睡，哭喊「我真的很害怕」，掀起台、日網友熱議。

飯店冒出大大小小蟑螂 2日本女子嚇哭

日本女子近日在IG貼出影片，表示當天大約凌晨5時許抵達台北車站，入住的飯店非常方便，距離車站只需要走1分鐘，抵達飯店時，原本覺得環境乾淨並無異樣，但當兩人休息一段時間後，卻發現周邊竄出很多隻小蟑螂。

畫面可見，其中一名女子勇敢地拿著衛生紙，抓起小強，接著仔細檢查房間後，發現事情還沒結束，小冰箱後竟爬滿了密密麻麻的小蟑螂，且各個尺寸應有盡有，目測有20隻以上，隨後在浴室也出現蟑螂，讓兩人崩潰點名飯店名稱，直呼不會再來了。

帶殺蟲器也沒用！女子直呼：這次等級完全不同

原PO提到，自己入住的飯店一晚要價11377日幣（約新台幣2292元），並非廉價商旅，沒想到卻遇上蟑螂大軍，就算自己平時有帶殺蟲劑的習慣，但這次「等級」與以往完全不同。

她也透露，當晚兩人根本無法安心入睡，為了避免蟑螂爬到身上，趕緊戴起耳塞，臉部與脖子都用毛巾蓋住，褲管也塞進襪子，如同木乃伊一樣。

不是第一人！日本網友也住過

該篇貼文掀起台、日網友熱議，有日本網友也抱怨，去年暑假也到該飯店住過，發現有蟲後要求換房間，雖然飯店人員態度親切也同意換房，但是「我不知道他們之後是否會採取措施」。

部分台灣網友則出面致歉，表示「不好意思，讓您對台灣印象不好」、「這樣的飯店台灣人也不能接受」、「台灣的確飯店衛生堪慮，我們自己住都受不了，實在很糟糕」、「台灣潮濕溫暖常常會有蟑螂，實在惱人」。

事實上，這名日本女子近日分享多則在台灣的旅遊影片，內容包括從桃園機場搭乘深夜客運前往台北、使用悠遊卡進行日常消費、品嚐台灣手搖飲，以及造訪九份老街，不過卻在不知情下入住環境不佳的飯店，可能讓這次的旅台印象大打折扣。



