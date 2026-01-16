一晚要價4.5萬！阿里山賓館2026價目曝光 網驚呆：我錢不夠才出國

阿里山賓館2026年價目表近日在網路引發熱議。翻攝爆廢公社臉書



國旅住宿近年來屢傳漲價，讓不少人感嘆「不如出國」，近日有網友在「爆廢公社」PO出阿里山賓館2026年最新房價表，最基本的「貴賓雙人房」平日15000元，最貴的「首相套房」特殊假日則要價45000元，貼文一出引發網友熱議，不到一天已有2.4萬人按讚、4800多則留言。

有網友15日在臉書「爆廢公社」PO出阿里山賓館2026年客房價目表，雖然是一泊二食含早晚餐，但最基本的「貴賓雙人房」平日就要15000元，「貴賓四人房」平日也要21000元，最高級的「首相套房」則是平日35000元，特殊假日甚至飆到45000元，讓他驚呆說：「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」。

這篇貼文迅速引發熱議，網友紛紛表示：「在這價格寧願去住青森奧入瀨溪星野度假村含來回機票」、「看到這個價格，我錢不夠還是選擇出國，五天四夜，有吃有住，也有人帶還座車」、「國旅不是一般人消費起的」、「難怪大家選擇出國，性價比更好玩更多」、「台灣業者繼續漲，大家都出國爽囉！」

不過，也有網友持不同意見：「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」、「明明也有平價民宿，偏偏拿那個區域最貴的來說嘴」、「附兩餐，而且客房餐點品質都不錯，其實沒這麼貴」、「那是定價，如果你在訂房網站就不用這麼貴了！」

